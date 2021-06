Deloitte Media Consumer Survey / Digital ist besser? Drei Viertel der deutschen Haushalte zahlen für Video-Streaming

--------------------------------------------------------------

- Hohe Zahlungsbereitschaft: In deutschen Haushalten gibt es mittlerweile imDurchschnitt 1,5 Abonnements für TV-/Video-Bezahlangebote - Tendenz steigend.- Neue Optionen für Werbung: Die Hälfte der Nutzer ist werbefinanziertenVideo-on-Demand-Diensten gegenüber aufgeschlossen.- Deutschland sucht den Super-Aggregator: Angesichts der Vielfalt an Anbieternwünscht sich mehr als ein Drittel der Befragten einen "one-stop-shop" für denVideokonsum.Um 20.15 Uhr vor dem Fernsehgerät sitzen, weil dann der Blockbuster startet,über den morgen alle reden werden? Was für Generationen von TV-Zuschauerngängige Praxis war, verschwindet immer mehr aus dem Alltag der deutschenKonsumenten. Zahlreiche Video-on-Demand-Anbieter buhlen um die Bildschirmzeitder Nutzer. Trotz deren kontinuierlich wachsender Beliebtheit ist es noch zufrüh für einen Abgesang auf das lineare Fernsehen. Um die Dynamik auf demBewegtbildmarkt abzubilden und zu analysieren, hat Deloitte im Mai 2021 für diemittlerweile 15. Ausgabe des Media Consumer Survey 2000 Konsumenten zu ihrerVideo-Nutzung befragt.Das Digitale sorgt für Bewegung im Videomarkt"Bemerkenswert ist, dass ausschließlich digitale Videoangebote in denvergangenen Monaten ursächlich für die Evolution der Branche waren. Beimlinearen Fernsehen ist dagegen Stagnation angesagt", fasst Klaus Böhm, Leiterdes Bereichs Media & Entertainment bei Deloitte, eine Kernbeobachtung der 15.Ausgabe des Media Consumer Survey zusammen. "Die nicht-lineare Video-Nutzungnimmt in Deutschland seit 2015 kontinuierlich zu. Nur noch 27 Prozent derBefragten gaben an, so gut wie gar keine non-linearen Angebote zu nutzen. Demgegenüber steht ein Anteil von 17 Prozent sogenannter Heavy User, die mehr alsdie Hälfte ihrer relevanten Bildschirmzeit mit non-linearen Inhalten verbringen.Die Mehrzahl der Konsumenten setzt derzeit allerdings auf eine Mischung auslinear und non-linear."Im Vergleich zur Befragung 2019 ist der Anteil an Nutzern, die sowohl lineareals auch non-lineare Formate schauen, um 9 Prozent auf insgesamt 41 Prozentgewachsen. Punkten kann das lineare Fernsehen noch immer mit Live-Übertragungen.Vor allem während der pandemiebedingten Einschränkungen im Sport waren dieTV-Live-Übertragungen von Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga bei den Fansgefragt. Davon profitierte allerdings neben den Streaming-basierten