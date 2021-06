Hamburg (ots) - Greenpeace und Greenpeace Energy haben sich auf eineNamensänderung für den Ökostrompionier verständigt. Die von derUmweltschutzorganisation im Jahr 1999 gegründete Ökoenergiegenossenschaft wirdab Herbst "Green Planet Energy" heißen. Diesen Namen beschloss am Wochenende dieVertreter:innen-Versammlung der Genossenschaft mit großer Mehrheit. Durch dieUmfirmierung soll die Rollenaufteilung zwischen beiden Akteuren künftig nochklarer erkennbar werden und Verwechslungen ausgeschlossen sein. "Damit kommt einschon vor Längerem begonnener Diskussionsprozess zu einem guten Ergebnis", sagtNils Müller, einer der beiden Vorstände von Greenpeace Energy.In Medien und der öffentlichen Wahrnehmung im In- und Ausland sind Greenpeaceund Greenpeace Energy in den vergangenen Jahren immer wieder verwechselt oderfalsch miteinander in Beziehung gesetzt worden. So wurde in der Vergangenheitversucht, den Einsatz von Greenpeace für die Energiewende dadurch zudiskreditieren, dass die Umweltschutzorganisation von "ihren" Windrädernfinanziell profitieren würde, obwohl es die Greenpeace Energy eG ist, dieWindparks baut. Ein anderes Beispiel ist das Thema Erdgas: Greenpeace kämpftweltweit für einen raschen Ausstieg aus fossilen Energien. Greenpeace Energy -künftig Green Planet Energy - unterstützt dieses Ziel, indem die GenossenschaftVerbraucher:innen mit Gasheizung ein praktikables, aber höchst ambitioniertesAngebot macht, um bis 2027 vollständig aus Erdgas auszusteigen. "Das BeispielGas zeigt, dass wir unterschiedliche Rollen haben, die durch eine Namensänderungklarer werden", sagt Roland Hipp, geschäftsführender Vorstand von GreenpeaceDeutschland.