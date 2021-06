Lenzing, Austria (ots/PRNewswire) - Mit dem Start der #MakeItFeelRight (#MIFR)

Kampagne im Jahr 2019 wollte die Marke TENCEL(TM) das Bewusstsein für die

negativen Auswirkungen der Modeindustrie auf die Umwelt schärfen. Mit Blick auf

die steigende Nachfrage nach nachhaltiger Mode unterstreicht die Kampagne, wie

wichtig es ist, umweltbewusste Entscheidungen beim Kauf von Textilien zu treffen

und mit "#MakeAPledge" aktiv dazu beizutragen, die Welt zu einem besseren Ort zu

machen. In diesem Sinne hat die Marke TENCEL(TM) die Kampagne (https://urldefens

e.com/v3/__https:/www.makeitfeelright.com/__;!!Gajz09w!UAqk597IhfZp0TX3E8w7JwZ0e

aa2cRWvth0VmLe1mrT890PrW2-U8HEpNGkncKTflWY0kuI3vDwQ$) #MIFR zum Weltumwelttag

2021 neu belebt. Spannende Ankündigungen und neue Möglichkeiten, Teil der

Konversation zu werden sowie unterhaltsame Instagram- und TikTok-Filter sind das

ganze Jahr über zu erwarten.



Partnerschaften mit nachhaltigen Organisation und Influencern





Die Marke TENCEL(TM) kooperiert erneut mit One Tree Planted (https://urldefense.com/v3/__https:/onetreeplanted.org/__;!!Gajz09w!UAqk597IhfZp0TX3E8w7JwZ0eaa2cRWvth0VmLe1mrT890PrW2-U8HEpNGkncKTflWY0koPf_SvQ$) , einer innovativen NGO, die sichfür Wiederaufforstung einsetzt, um "#MakeAPledge" auf TikTok und Instagrambekannt zu machen. Verbraucher haben die Möglichkeit, ein kurzes Video imAustausch gegen ein "Tree Certificate" einzureichen. Für jedes ausgestellteZertifikat pflanzt TENCEL(TM) mit One Tree Planted einen Baum als Anerkennungfür den Beitrag zur weltweiten Wiederaufforstung.Aufbauend auf der erfolgreichen Partnerschaft der ersten Kampagne, freut sichTENCEL(TM), erneut mit Redress (https://urldefense.com/v3/__https:/www.redress.com.hk/__;!!Gajz09w!UAqk597IhfZp0TX3E8w7JwZ0eaa2cRWvth0VmLe1mrT890PrW2-U8HEpNGkncKTflWY0kiYCWzAh$) zusammenzuarbeiten. Als innovatives Unternehmen suchtTENCEL(TM) fortlaufend nach spannenden Partnerschaften wie Redress und One TreePlanted sowie nach neuen Influencer-Kooperationen. Im Laufe der Kampagne werdenimmer mehr NGOs und Influencer die Nachhaltigkeitsbewegung unterstützen,darunter Lily Cole (https://urldefense.com/v3/__https:/www.instagram.com/lilycole/?hl=en__;!!Gajz09w!UAqk597IhfZp0TX3E8w7JwZ0eaa2cRWvth0VmLe1mrT890PrW2-U8HEpNGkncKTflWY0kl4ySne5$) , Caitlyn Warakomski (https://urldefense.com/v3/__https:/www.instagram.com/caitlynwarakomski/?hl=en__;!!Gajz09w!UAqk597IhfZp0TX3E8w7JwZ0eaa2cRWvth0VmLe1mrT890PrW2-U8HEpNGkncKTflWY0krKbMMmy$) und Valeria Hinojosa (https:/