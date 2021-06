EPAM expandiert in Berlin und baut damit seine Position am wachsenden Hightech-Standort Deutschland stark aus

Berlin (ots/PRNewswire) - Schnelle digitale Modernisierungsmaßnahmen für Kunden

in Deutschland sowie neue Möglichkeiten für Karrieren im IT-Bereich



- Die Neuigkeiten: EPAM expandiert in Berlin, um digitale

Transformationslösungen für in Deutschland ansässige Kunden zu entwickeln und

umzusetzen. EPAM schafft mittelfristig 1.000 hochwertige, neue IT-Jobs in

Deutschland.

- Warum das so wichtig ist: Die Pandemie hat zu einer Beschleunigung digitaler

Modernisierungsmaßnahmen in vielen deutschen Unternehmen geführt. EPAM ist

bestens aufgestellt, seinen Kunden bei komplexen digitalen Transformationen zu

helfen.

- Wer davon profitiert: Die deutsche Industrie auf ihrem Weg in die vollständige

Digitalisierung. Motivierte und kreative IT-Fachkräfte, die diese Unternehmen

als "EPAMer" in ihrem Wandel zu Cloud-basierten Organisationen unterstützen

wollen.







s-release&utm_campaign=corpcomm&utm_term=germany-expansion) (NYSE: EPAM) ist

eine globale Technologieberatung und Softwareentwickler für digitale

Plattformen. Das Unternehmen hat heute angekündigt, dass es seine globale

Präsenz durch die Eröffnung seines neuen Büros in Berlin, einem der führenden

Technologiestandorte Europas, ausbauen will. EPAM bietet Unterstützung in den

Bereichen Cloud, Daten und digitale Modernisierung für seine Kunden in vielen

Branchen wie etwa der Automobilindustrie, Finanzdienstleistungen oder

Pharmaindustrie.



"Die Expansion in Berlin ist Teil der Strategie von EPAM, auf die wachsenden

Geschäftsbedürfnisse auf dem deutschen Markt zu reagieren", so Balazs Fejes,

Präsident für EU- und APAC-Märkte bei EPAM. "Wir freuen uns darauf, unsere

globale Präsenz auszuweiten und Kunden in ganz Deutschland als strategische

Berater zu unterstützen, um skalierbare digitale Lösungen für ihre komplexen

Geschäftsprozesse zu erstellen."



Das neue Büro erweitert die vorhandene Präsenz von EPAM in Deutschland mit Büros

in Frankfurt und München, die bereits globale Unternehmen wie

ihren Kunden und Partnern zählen. EPAM beschäftigt jetzt schon über 150

IT-Fachkräfte vor Ort und plant, mindestens 1.000 weitere hochbezahlte

Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.



"Die Region Berlin bietet viele talentierte Fachkräfte und ein wachsendes

Tech-Ökosystem, das den Schlüssel für das strategische Wachstum von EPAM

darstellt", meint Dr. Peter Kürpick, SVP, CTO für Unternehmensplattformen und

Geschäftsführer von EPAM Deutschland. "Auf der Grundlage einer hochwertigen,

skalierbaren Softwareentwicklungspraxis hat EPAM eine beeindruckende

Wachstumsgeschichte gezeigt. Wir bieten unseren Kunden Beratungs- und Seite 2 ► Seite 1 von 2



EPAM Systems, Inc. (https://www.epam.com/?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=corpcomm&utm_term=germany-expansion) (NYSE: EPAM) isteine globale Technologieberatung und Softwareentwickler für digitalePlattformen. Das Unternehmen hat heute angekündigt, dass es seine globalePräsenz durch die Eröffnung seines neuen Büros in Berlin, einem der führendenTechnologiestandorte Europas, ausbauen will. EPAM bietet Unterstützung in denBereichen Cloud, Daten und digitale Modernisierung für seine Kunden in vielenBranchen wie etwa der Automobilindustrie, Finanzdienstleistungen oderPharmaindustrie."Die Expansion in Berlin ist Teil der Strategie von EPAM, auf die wachsendenGeschäftsbedürfnisse auf dem deutschen Markt zu reagieren", so Balazs Fejes,Präsident für EU- und APAC-Märkte bei EPAM. "Wir freuen uns darauf, unsereglobale Präsenz auszuweiten und Kunden in ganz Deutschland als strategischeBerater zu unterstützen, um skalierbare digitale Lösungen für ihre komplexenGeschäftsprozesse zu erstellen."Das neue Büro erweitert die vorhandene Präsenz von EPAM in Deutschland mit Bürosin Frankfurt und München, die bereits globale Unternehmen wie Daimler und SAP zuihren Kunden und Partnern zählen. EPAM beschäftigt jetzt schon über 150IT-Fachkräfte vor Ort und plant, mindestens 1.000 weitere hochbezahlteArbeitsplätze in der Region zu schaffen."Die Region Berlin bietet viele talentierte Fachkräfte und ein wachsendesTech-Ökosystem, das den Schlüssel für das strategische Wachstum von EPAMdarstellt", meint Dr. Peter Kürpick, SVP, CTO für Unternehmensplattformen undGeschäftsführer von EPAM Deutschland. "Auf der Grundlage einer hochwertigen,skalierbaren Softwareentwicklungspraxis hat EPAM eine beeindruckendeWachstumsgeschichte gezeigt. Wir bieten unseren Kunden Beratungs- und