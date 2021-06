The New European Bauhaus - Werkstatt der Zukunft / Mehr Mut zur Veränderung / Digitale Konferenz am 6. Juli 2021, 10 - 18 Uhr (VIDEO) Nachrichtenagentur: news aktuell | 22.06.2021, 12:30 | 67 | 0 | 0 22.06.2021, 12:30 | Berlin & Frankfurt (ots) - Die Konferenz "The New European Bauhaus - Werkstatt

der Zukunft" bringt im Rahmen der Frankfurt Fashion Week am 6. Juli 2021

internationale Expert:innen zusammen, um die Zukunft der europäischen Mode- und

Textilindustrie auf der Basis des Green Deal neu zu definieren.



Der negative Einfluss der Mode- und Textilproduktion auf unsere Umwelt ist

immens. Allein das Färben und die Veredelung von Textilien sorgt für rund 20

Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung (Quelle: EEA) und verursacht 10

Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen (Quelle: EPRS). Um Umdenk- und

Veränderungsprozesse in Gang zu setzen bzw. zu beschleunigen, lädt der Fashion

Council Germany als Partner der "New European Bauhaus"-Bewegung der Europäischen

Union internationale Expert:innen ein, neue Lösungswege aufzuzeigen und zu

diskutieren. Die Konferenz sieht sich als Plattform für Designer:innen,

Politiker:innen, Lehrende, Retailer, Textilhersteller:innen, Künstler:innen und

Wissenschaftler:innen, die ein gemeinsames Ziel haben, nämlich gutes Design,

Nachhaltigkeit und Inklusion zu vereinen.





dass diese rund 66 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Damit

stellt sie auch im Vergleich mit anderen Wirtschaftssparten eine durchaus ernst

zu nehmende Größe dar. Es wird daher Zeit, konkrete Lösungen zu erarbeiten, die

Deutschland zusammen mit den anderen Modestandorten der EU in eine nachhaltige

Zukunft führen - eine Zukunft, in der Mode guten Gewissens wieder Spaß macht."

Scott Lipinski, CEO des Fashion Council Germany



Zu den Sprecher:innen der Konferenz zählen 57 Branchenexpert:innen, darunter:



- Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission

- Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, European Comission, Research,

Culture, Education and Youth

- Lucie & Luke Meier, Creative Directors Jil Sander

- Michael Kliger, CEO Mytheresa

- Hans Joachim Schellnhuber, Klima-Wissenschaftler des Podsdamer Institut for

Climate Impact Research

- Matthew Drinkwater, Head of Innovation des London College of Fashion

- Johann König, Gallerist und Kunsthändler

- William Fan, Designer

- Nadja Swarovski, Vorsitzende der Swarovski Foundation & Board Member Swarovski

- Jeanne De Kroon, Gründerin Zazi Vintage

- René Storck, Creative Director und Gründer

- Adebayo Oke-Lawal, CEO Orange Culture

- Cloudy Zakrocki, Digital Media Expertin & Gründerin Hand in Hand

- Thomas Willemeit, Founding Partner GRAFT

