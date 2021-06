---------------------------------------------------------------------------

Apostera: Mixed Reality-Durchbruch beim Fahrerlebnis



Hauptziel bei der Navigation



Jede Person, die ein Fahrzeug fährt, steht vor derselben Herausforderung: "Wie kommt man auf dem kürzesten Weg, auf sichere Weise und ohne Problem von A nach B?"

Auf dem Markt werden verschiedene Navigationslösungen angeboten, von in das Auto integrierten GPS-Navigationssystemen bis hin zu Smartphones, aber dabei gibt es ein grundsätzliches Problem - der Fahrer muss auf die Karte auf dem Monitor schauen und dann auf die Straße sehen, um die beiden Bilder zu vergleichen und so seine Entscheidung über den weiteren Weg zu treffen. Ablenkung führt zu falschen Manövern, verpassten Ausfahrten, Kopfschmerzen und - im schlimmsten Fall - zu Unfällen.



Die Kehrseite der Medaille



Ablenkung ist eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Mobiltelefone und andere Geräte sind die Hauptquellen hierfür, da sie dazu führen, dass der Fahrer seine Aufmerksamkeit nicht vollständig auf die Straße richtet. Laut einer kürzlich durchgeführten Studie gibt es allein in Großbritannien 150.000 Unfälle pro Jahr, deren Ursache in Verbindung mit GPS steht, und diese Zahl nimmt weiter zu. Wenn Sie andererseits kein Navigationssystem nutzen und eine Abfahrt verpassen, kann es 30-40 zusätzliche Minuten erfordern, um wieder den richtigen Weg zu finden, so dass Sie vielleicht zu spät zu einem wichtigen Termin kommen.



Die offensichtliche Lösung hierfür ist ein System, das alle kritischen Informationen nahtlos und ohne Ablenkung direkt vor den Augen des Fahrers in der richtigen virtuellen Entfernung vom Auto anzeigt.



Die Lösung



Mixed Reality. Die Technologie wurde beim vollständig elektrischen Audi Q4 e-tron und dem Audi Q4 e-tron Sportback eingeführt.



Die wichtigste Herausforderung beim Einsatz von Mixed Reality in der heutigen Automobilbranche besteht darin, eine perfekte Verbindung des augmentierten Bildes mit der physischen Umgebung (Fahrzeuge, Fahrbahnmarkierungen, Gebäude usw.) zu schaffen. Dies impliziert, dass dem Fahrer ein augmentiertes Objekt angezeigt wird, das präzise und in Echtzeit in die echte Welt eingeblendet wird. Jede Nichtübereinstimmung mit der Umgebung würde sich negativ auf das Fahrerlebnis auswirken und ein Schwindelgefühl beim Fahrer auslösen und so eine ernste Sicherheitsbedrohung darstellen.