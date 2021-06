Gold- und Kupfer-Longs gehen zurück - CoT-Report

Anzeige

Washington 22.06.2021 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf Rohstoffe zuletzt leicht reduziert. Dabei war unter anderem bei Gold und Kupfer ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf Rohöl steigen leicht.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Montag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 15. Juni, um 5,3 Prozent 1.280.736 Kontrakte reduziert. Dabei war unter anderem bei Gold und Kupfer ein Rückgang der Netto-Longs zu verzeichnen, die Netto-Longs auf Mais und Sojabohnen gingen ebenfalls deutlich zurück.