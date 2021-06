NTT DATA in "SAP Services PEAK Matrix"-Bericht der Everest Group als Leader ausgezeichnet / Marktanpassung, Innovationsfähigkeit und Kundennutzen als besondere Stärken herausgestellt (FOTO)

Bielefeld (ots) - NTT DATA (https://www.nttdata.com/global/en/) , ein globalerAnbieter für Digital Business Services und IT-Dienste, gab heute bekannt, dasser im " S/4HANA Services PEAK Matrix® Assessment 2021 (https://www.nttdata.com/global/en/-/media/nttdataglobal/1_files/media/press-release/2021/me_pr_jun_18_01.pdf?la=en&hash=2B51D65CD654AED2CE3200953E694C349237DEFD) "-Bericht der EverestGroup als Leader ausgezeichnet wurde. Für den Bericht wurden 21 IT-Dienstleisterdahingehend bewertet, inwieweit sie in der Lage sind, im Zuge der Einführung derERP-Plattform SAP S/4HANA wirkungsvolle Lösungen für kleine, mittlere und großeUnternehmen zu erarbeiten.Im Bericht der Everest Group wird NTT DATA als Leader, der höchsten voninsgesamt drei Kategorien, eingestuft. Dem Leistungsportfolio von NTT DATAwurden fortschrittliche Kapazitäten in puncto Marktanpassung, Kundennutzen,Vision & Strategie sowie Innovation & Investments attestiert.

"Unternehmen, die SAP S/4HANA einsetzen, entwickeln kreativere Prozessansätze,die über gängige Lift-and-Shift-Lösungen hinausgehen. Sie suchen nachkompetenter Unterstützung, um die Anwendungslandschaft ihres Unternehmensoptimal auszurichten", erklärt Norbert Rotter, Co-head of SAP Global MarketFocus Team bei NTT DATA. "Von der Everest Group in der Kategorie 'S/4HANAServices' zum Leader ernannt zu werden, belegt auf eindrucksvolle Weise, dassNTT DATA das liefert, was sich Kunden wünschen. Wir verfügen über überlegeneKompetenzen, um Beratungen zur Plattformstrategie und -anwendung vorzunehmen,komplexe Greenfield- und Brownfield-Projekte zu implementieren und Wartungs- undSupportdienstleistungen für S/4HANA-Projekte zu erbringen - vor Ort und in derCloud."Um im "Peak MATRIX(R)"-Bericht als Leader eingestuft zu werden, müssen laut derEverest Group bestimmte Kriterien erfüllt sein. Hierzu gehört die Fähigkeiteines Unternehmens, unter Nutzung seines starken globalen Netzwerks und seinerüberzeugenden Onshore-Präsenz weltweit ganzheitliche S/4HANA-Services zuerbringen. Der Bericht ging zudem darauf ein, welche bisherigen Erfolge die alsLeader eingestuften Unternehmen beim Aufbau und der Verpflichtung von Talentenauf dem S/4HANA-Services-Markt verbuchen konnten, und hob die ausgereiftenSoftware-Pakete aus SAP-zertifizierten, vertikalen S/4HANA-OTS-Lösungen und dieausgewogene Palette vertikalspezifischer Lösungen hervor.NTT DATA wurde insbesondere dafür gelobt, seine Leistungen an bestimmteZielregionen, insbesondere Europa, die Asien-Pazifik-Region und Lateinamerika,anpassen zu können. Der Bericht würdigte zudem die Flexibilität,Branchenerfahrung und Kundenbetreuung von NTT DATA sowie die Bemühungen, sein