Zitzmann über 25 % - größter Einzelaktionär sichert sich die Sperrminorität bei der Albis Leasing AG

Der langjährige Nürnberger Großaktionär Christoph Zitzmann hat seinen Anteil an der Hamburger Albis Leasing AG noch weiter ausgebaut, meldet einen eigenen Stimmanteil von über 25% und besitzt nun auch die absolute Sperrminorität!



Der Nürnberger Automobil- und Leasing-Kaufmann, der am längsten - seit bereits 2005 - investierte Großaktionär der Albis Leasing AG betont damit sein nachhaltiges Interesse die Entscheidungsfindung in den Gremien der Gesellschaft auch in Zukunft nicht den Spekulanten zu überlassen.

Durch den Ausbau seiner eigenen Beteiligung unterstreicht Zitzmann nach wie vor sein Vertrauen in die Kompetenz, Nachhaltigkeit und Zielstrebigkeit des Vorstands, der Belegschaft und des aktuellen Aufsichtsrats der Albis Leasing AG!



Die klare Abgrenzung seines Kurses gegenüber den Spekulanten um die Börsenveteranen Bernd Günther (Hamburg) und Rolf Hauschildt (Düsseldorf) hat Zitzmann bereits seit Anfang seiner aktiven Einflussnahme auf den bisherigen Hauptversammlungen der Gesellschaft großen Zuspruch von Kleinaktionären beschert. Regelmäßig stimmten viele kleine und mittlere Aktionäre gemäß Zitzmann's Entscheidungsvorschlägen.

Um auch der neu hinzu gekommenen Spekulanten-Gruppe um die Düsseldorfer Familie Hauschildt in Verbindung mit der Mainzer Solventis AG, bereits im Vorfeld die Möglichkeit zu nehmen, auf zukünftigen Hauptversammlungen Satzungsänderungen im Alleingang durchsetzen zu können, hat Zitzmann blitzschnell Fakten geschaffen und durch den Ausbau seiner Beteiligung die freien Aktionäre und sich geschützt.

, 22. Juni 2021