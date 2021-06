KfW IPEX-Bank finanziert "Waste to Energy"-Projekt in Dubai

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW IPEX-Bank steuert 125 Mio. USD zur ersten Müllverbrennungsanlage in Dubai

bei

- Die Anlage wandelt bis zu 1,9 Mio. Tonnen Siedlungsabfall pro Jahr in Strom um

- Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 1,15 Mrd. USD



Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit einer langfristigen Finanzierung an der

Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb der Müllverbrennungsanlage (MVA) in Dubai.

Insgesamt handelt es sich um eine Fremdfinanzierung in Höhe von 900 Mio. USD für

das Projekt, wobei der Anteil der KfW IPEX-Bank bei 125 Mio. USD zzgl.

Zinssicherungsinstrumente liegt. Sechs weitere kommerzielle Banken sowie die

Japan Bank for International Cooperation JBIC beteiligen sich. Der Großteil der

Finanzierung wird durch den japanischen Exportkreditversicherer NEXI gedeckt.

Die Anlage wird voraussichtlich 2024 fertiggestellt.







der Welt sein. 2018 fielen rund 3,7 Mio. Tonnen Abfall im Emirat Dubai an, die

bisher überwiegend auf Mülldeponien entsorgt wurden. Die Kapazität der Anlage

entspricht damit ca. 50 Prozent des jährlichen Aufkommens an Siedlungsabfällen

der Großstadt. Das Projekt untermauert das Ziel des Emirats, seine

Müllentsorgung grundlegend zu ändern und trägt zur "Dubai Clean Strategy 2050"

bei. Deren Ziel ist es, die Menge an Abfall, der auf Deponien entsorgt wird, um

75 Prozent zu reduzieren sowie bis 2050 dreiviertel der gesamten Stromerzeugung

Dubais aus alternativen Energiequellen zu decken. So wird die Anlage eine

Verstromungsleistung von 194 MW haben und damit wesentlich zur Sicherung der

Energieversorgung des Emirats beitragen.



"Mit einer Abfallmenge von 1,9 Mio. Tonnen und einer Verstromungsleistung von

194 MW pro Jahr, wird die von der KfW IPEX-Bank finanzierte

Müllverbrennungsanlage eine der größten Anlagen der Welt", sagt Markus Scheer,

Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Gleichzeitig ist das Projekt

ein ergänzender Baustein auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft - die saubere,

sichere und energieerzeugende Entsorgung von Abfällen sorgt für Klima- und

Umweltschutz."



Das Konzept der Anlage sieht fünf unabhängig voneinander operierende

Verbrennungsstränge vor. Die eingesetzte Technologie, ein Rostfeuerungssystem,

ist durch ihre hohe Verbreitungs- und Einsetzungsrate für die thermische

Behandlung von Restabfällen als zuverlässig zu bewerten und wird häufig

verwendet. Durch fachliche Spezifikation des EPC-Kontraktors - eines

Joint-Ventures zwischen Hitachi Zosen Corporation (HZI) und BESIX - konnte für

die Anlagentechnologie insgesamt eine hohe technische Expertise gewährleistet

werden.



Die KfW IPEX-Bank unterstützt mit ihrer Finanzierung europäische Exporte und

Investitionen. So stammen wesentliche Komponenten der Anlage von der

schweizerischen HZI. Die belgische BESIX Gruppe wird den Bau vor Ort

verantworten.



Pressekontakt:



KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt

E-Mail: mailto:philipp.kielbassa@kfw.de

Tel. 069 7431-6431

E-Mail: mailto:Presse.IPEX@kfw.de,

Internet: http://www.kfw-ipex-bank.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/4948642

OTS: KfW IPEX-Bank





Mit einer Abfallmenge von 1,9 Mio. Tonnen pro Jahr wird die MVA eine der größtender Welt sein. 2018 fielen rund 3,7 Mio. Tonnen Abfall im Emirat Dubai an, diebisher überwiegend auf Mülldeponien entsorgt wurden. Die Kapazität der Anlageentspricht damit ca. 50 Prozent des jährlichen Aufkommens an Siedlungsabfällender Großstadt. Das Projekt untermauert das Ziel des Emirats, seineMüllentsorgung grundlegend zu ändern und trägt zur "Dubai Clean Strategy 2050"bei. Deren Ziel ist es, die Menge an Abfall, der auf Deponien entsorgt wird, um75 Prozent zu reduzieren sowie bis 2050 dreiviertel der gesamten StromerzeugungDubais aus alternativen Energiequellen zu decken. So wird die Anlage eineVerstromungsleistung von 194 MW haben und damit wesentlich zur Sicherung derEnergieversorgung des Emirats beitragen."Mit einer Abfallmenge von 1,9 Mio. Tonnen und einer Verstromungsleistung von194 MW pro Jahr, wird die von der KfW IPEX-Bank finanzierteMüllverbrennungsanlage eine der größten Anlagen der Welt", sagt Markus Scheer,Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Gleichzeitig ist das Projektein ergänzender Baustein auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft - die saubere,sichere und energieerzeugende Entsorgung von Abfällen sorgt für Klima- undUmweltschutz."Das Konzept der Anlage sieht fünf unabhängig voneinander operierendeVerbrennungsstränge vor. Die eingesetzte Technologie, ein Rostfeuerungssystem,ist durch ihre hohe Verbreitungs- und Einsetzungsrate für die thermischeBehandlung von Restabfällen als zuverlässig zu bewerten und wird häufigverwendet. Durch fachliche Spezifikation des EPC-Kontraktors - einesJoint-Ventures zwischen Hitachi Zosen Corporation (HZI) und BESIX - konnte fürdie Anlagentechnologie insgesamt eine hohe technische Expertise gewährleistetwerden.Die KfW IPEX-Bank unterstützt mit ihrer Finanzierung europäische Exporte undInvestitionen. So stammen wesentliche Komponenten der Anlage von derschweizerischen HZI. Die belgische BESIX Gruppe wird den Bau vor Ortverantworten.Pressekontakt:KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtE-Mail: mailto:philipp.kielbassa@kfw.deTel. 069 7431-6431E-Mail: mailto:Presse.IPEX@kfw.de,Internet: http://www.kfw-ipex-bank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/4948642OTS: KfW IPEX-Bank