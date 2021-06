COVID-19 Disruptionen zwingen Unternehmen, ihren Ansatz zur Mobilität neu zu bewerten (FOTO)

Frankfurt (ots) - COVID-19 verursacht weiterhin eine beispiellose Störung der

internationalen Mobilität und veranlasst Unternehmen, neu zu bewerten, wie sie

in einer Welt nach der Pandemie die Mobilität ihrer Belegschaft managen wollen.

Daten zu Lebenshaltungskosten, Mercers Mobilitäts-Studien sowie Erkenntnisse aus

Kundenprojekten zeigen hierbei, dass der seit Jahren andauernde Trend hin zu

einer Modernisierung der Mobilitätsstrategien vermehrt alternative Formen von

internationalen Einsätzen und grenzüberschreitenden Arbeitsvereinbarungen

hervorgerufen hat, um Geschäftsaktivitäten im Ausland aufrechtzuerhalten.



"Die Lebenshaltungskosten waren schon immer ein wichtiger Faktor für die

internationale Mobilitätsplanung, aber die Pandemie hat eine ganz neue Ebene der

Komplexität hinzugefügt, die langfristige Auswirkungen in Bezug auf die

Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden berücksichtigt sowie mit

Überlegungen zu Remote Working eine weitere Flexibilisierung innerhalb von

Richtlinien einschließt", sagte Ilya Bonic, Career President und Head of Mercer

Strategy. "Da Unternehmen ihre Talent- und Mobilitätsstrategien überdenken, sind

genaue und transparente Daten unerlässlich, um Mitarbeitende für alle Arten von

Anstellungen fair zu entlohnen."







Mitarbeiter wird für einige Jahre an einen anderen Ort versetzt und anschließend

an seinen Heimatstandort zurückgeführt, hin zu anderen Arten von internationaler

Mobilität wie Kurzzeiteinsätzen, permanent Entsendeten, internationalen Pendlern

und Pendlerinnen, internationalen Remote-Arbeitenden und internationalen

Freiberuflern.



"Die Entwicklung zu neuen Formen flexibler Auslandstätigkeit (wie z.B. Remote

Working, Virtual Assignments), die sich zu Beginn der Pandemie im letzten Jahr

ausgebildet hatten, hat sich verstärkt, sodass sich das Angebot an

unterschiedlichen Arbeitsformen deutlich erweitert hat und diese ihren Platz

neben den traditionellen Formen etabliert haben", erläutert Ulrike Hellenkamp,

Partnerin und Expertin für Auslandsentsendungen bei Mercer.



Die Mercer-Umfrage " 2020 Worldwide Survey of International Assignment Policies

and Practices

(https://mobilityexchange.mercer.com/international-assignments-survey) "

bestätigte, dass viele der befragten Unternehmen flexiblere Optionen anbieten,

um den unterschiedlichen persönlichen Umständen der ins Ausland entsandten

Mitarbeitenden gerecht zu werden. Eine weitere Mercer-Umfrage[1] für 2020/2021 Seite 2 ► Seite 1 von 5



