Lösungen zur Buchhaltungsautomatisierung von BlackLine ergänzen neues RISE with SAP-Angebot

Los Angeles / Frankfurt a.M. (ots) - BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL)(https://www.blackline.com/de/sap/) gab heute bekannt, dass seine marktführendenCloud-Lösungen für den Financial Close das RISE with SAP-Angebot (https://news.sap.com/2021/01/rise-with-sap-revolutionize-customer-business-transformation/)ergänzen. Basis dafür sind die Erfolge von BlackLine, dessen Lösungen für dieAutomatisierung der Buchhaltung bei Hunderten von Kunden zum Einsatz kommen, die SAP (NYSE: SAP)-Technologie einsetzen - inklusive der SAP S/4HANA Cloud. DieBlackLine-Lösungen, die als SAP Solution Extensions angeboten werden, stehen imEinklang mit dem Leistungsversprechen von RISE with SAP, Kunden dabei zu helfen,ihre digitale Transformation auf dem Weg zu einem intelligenten Unternehmen zubeschleunigen.SAP bietet die cloud-basierten Lösungen von BlackLine(https://www.blackline.com/de/sap/) unter den Namen SAP Account Substantiationand Automation by BlackLine, Premier-Edition von SAP Account Substantiation andAutomation by BlackLine und SAP Intercompany Financial Hub by BlackLine an. Sieergänzen die Funktionalität der SAP S/4HANA Cloud. Bei Amortisationszeiten vondurchschnittlich weniger als einem Jahr und einem ROI von 2,77 Dollar proinvestiertem Dollar (laut einer aktuellen Studie von Nucleus Research (https://www.blackline.com/assets/docs/uploads/nucleus-research-blackline-returns-2-dollars-77-cents-for-every-dollar-spent-us.pdf) ) können Unternehmen, die SAP-Lösungeneinsetzen, mit BlackLine wichtige Finanzprozesse automatisieren, die internenKontrollen verbessern und Ressourcen für die digitale Transformation freisetzen- was eine schnellere Amortisationszeit sowie ein geringeres Risiko für SAPS/4HANA Cloud-Implementierungen ermöglicht.BlackLine unterstützt Unternehmen bei der Optimierung des Finanzabschlusses undanderer kritischer Buchhaltungsprozesse durch automatisierte Kontenbegründungenund Intercompany-Governance-Funktionen innerhalb einer kontrollierten,durchgängigen Lösung."SAP bietet Solution Extensions von BlackLine an, die RISE with SAP ergänzen undden Kunden einen Mehrwert bieten", so Martin Naraschewski, Senior VicePresident, Global Head of Line of Business Finance bei SAP. "Wir freuen uns aufdie weitere Zusammenarbeit mit BlackLine zur Unterstützung unserer Kunden aufihrem Weg zur digitalen Transformation.""Jede digitale Transformation beginnt mit der Transformation von Prozessen",sagte Mel Zeledon, Senior Vice President of Channels and Alliances beiBlackLine. "Mit BlackLine-Lösungen in ihrem Cloud-Portfolio können Unternehmen