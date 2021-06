Zwischen März 2020 und Anfang März dieses Jahres lief es für die Covestro wie am Schnürchen gezogen aufwärts, der Wert konnte dabei von 23,54 auf 63,24 Euro zulegen. Hierbei erreichte die Aktie ihre mittelfristige Hürde um 61,48 Euro und prallte daran zur Unterseite ab. Eine Konsolidierung war bereits zu diesem Zeitpunkt längst überfällig, setzt aber auch wie erwartet ein und führte das Papier zurück in den Bereich des EMA 50 abwärts. Nun könnte mit einem beherzten Kurssprung über den aktuell laufenden Abwärtstrend ein neuerliches Kaufsignal aktiviert werden.

Ausbruch abwarten

Noch müssen sich Käufer im Bereich des EMA 50 und knapp darüber beweisen, mustergültige Kaufsignale kommen erst bei einem beherzten Kursanstieg mindestens über 56,50 Euro zustande. In diesem Szenario wäre ein anschließender Anstieg an die Maihochs bei 59,56 Euro möglich, darüber sogar ein Gipfelsturm mit Zielen um 63,24 Euro. Ein Kursrutsch unter den EMA 50 auf Wochenschlusskursbasis dürfte dagegen von weiterem Konsolidierungsbedarf zeugen und könnte das Papier schließlich in den Unterstützungsbereich um den EMA 200 sowie der Marke von 48,00 Euro abwärts drücken.