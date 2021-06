Des einen Freud ist des anderen Leid. Das trifft momentan auf AstraZeneca und BioNTech zu. Denn AstraZeneca verliert heute deutlich, was damit zusammenhängt, dass BioNTech einen weiteren Schub nach oben erhalten hat. Zudem wirft es ein schlechtes Licht auf AstraZeneca, dass die Delta-Variante des Coronavirus in Großbritannien immer weiter im Vormarsch ist!

AstraZeneca hat gerade auf dem Aktienmarkt also nicht unbedingt die besten Karten. Wird sich die Aktie nochmal berappeln können oder ist der Zenit bereits überschritten? Es deutet einiges darauf hin, dass die Aktie nicht sehr krisenbeständig ist, was in der derzeitigen Situation sehr offensichtlich wird. AstraZeneca muss nun wieder positive News liefern!

Wenn man das nicht schaffen kann, kann es hier ganz schnell in den Keller gehen. Die Aktie verliert weiterhin stetig an Wert und wird von der Delta-Variante des Coronavirus in den Abgrund gezogen. Es bedarf nun einer Trendwende! Denn auch heute verliert der Kurs wieder 0,94 Prozent und 0,92 Euro, sodass der Kurs nur noch bei 97,12 Euro steht!

Fazit: Kann AstraZeneca jetzt wieder in die Höhe schießen? Aber auch andere Impfstoff-Aktien könnten Ihr Depot auf die Überholspur bringen. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern, um mehr zu erfahren!