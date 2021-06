Frankfurt (ots) -



- Virtuelle Festveranstaltung mit Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht

- Bundesfamilienministerium zum 6. Mal ausgezeichnet



Im zweiten Jahr der Coronapandemie wurden jetzt 287 Arbeitgeber für die

strategische (Weiter-)Entwicklung ihrer familien- und lebensphasenbewussten

Personalpolitik bzw. familiengerechten Arbeits- und Studienbedingungen geehrt.

Die 135 Unternehmen, 118 Institutionen und 34 Hochschulen hatten in den

vorangegangenen zwölf Monaten erfolgreich das audit berufundfamilie oder audit

familiengerechte hochschule durchlaufen und erhielten das dazugehörige

Zertifikat. Die Ausgezeichneten sind berechtigt, das Zertifikat, das als

Qualitätssiegel für die nachhaltige Gestaltung der betrieblichen

Vereinbarkeitspolitik gilt, für drei Jahre zu tragen. In dieser Laufzeit sind

sie angehalten, die in der Zielvereinbarung bzw. im Handlungsprogramm

getroffenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen zu verfolgen. Die

berufundfamilie überprüft jährlich die Entwicklung.







Berlin aus gestreamt wurde. Zu den Gratulant*innen zählte neben Oliver Schmitz,

Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, und John-Philip Hammersen,

Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, sowie Key-Note-Speakerin Dr.

Auma Obama auch die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

Christine Lambrecht.



Das Bundesfamilienministerium erhielt in diesem Jahr das mittlerweile sechste

Zertifikat zum audit berufundfamilie. Es wurde im Jahr 2003 erstmals

ausgezeichnet und zählt damit zu den Vorreitern unter den Arbeitgebern, die ihre

Vereinbarkeitspolitik systematisch auf- und ausbauen.



Christine Lambrecht, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend :

"Ich freue mich, dass mein Haus dieses Jahr erneut mit dem Zertifikat audit

berufundfamilie ausgezeichnet wurde. Gerade in der Corona-Pandemie wurde

deutlich, dass familienbewusste Unternehmen nicht nur besser und schneller in

den Krisenmodus umstellen konnten, sondern auch zufriedenere Beschäftigte haben.

Jetzt kommt es darauf an, das geschärfte Bewusstsein für Vereinbarkeit zu

bewahren und die vielen positiven Lösungen und Erfahrungen als festen

Bestandteil in die Kultur eines Unternehmens zu verankern. Ich sehe darin eine

große Chance, gestärkt aus dem letzten Jahr hervorzugehen. Wichtig ist, dass die

Rahmenbedingungen partnerschaftlich zwischen Müttern und Vätern, Arbeitgebern

und Beschäftigten und zwischen Politik und Wirtschaft ausgehandelt werden."



Nachhaltige Vereinbarkeitspolitik, die sich bewährt



