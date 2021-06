Faktenkontor-Gruppe zeigt seine Expertise auf neuer Webseite / Hamburger Berater-Gruppe bündelt Leistungsangebot auf neuer Internetpräsenz

Hamburg (ots) - Die derzeit am zweitschnellsten wachsende Agenturgruppe in

Deutschland unterstreicht ihren Exzellenzanspruch mit dem Launch einer neuen

Webseite. Klar und übersichtlich strukturiert finden Kunden das umfangreiche

Leistungsportfolio zentral gebündelt auf der neuen Internetpräsenz

https://www.faktenkontor-group.de/ .



Tiefgründige Analysen und faktenbasierte Kommunikation





Das Hamburger Beraterhaus zeichnet sich aus durch fundierte Analysen,faktenbasierte und kanalübergreifende Kampagnen sowie Digitalkompetenz undExpertise im Bereich Künstliche Intelligenz. Mehr als 150 Mitarbeitende machensich an sieben Standorten in interdisziplinären Teams stark für den Erfolg derKunden.Erfolg braucht ExzellenzWir stehen für Exzellenz - in der Analyse, im Strategieprozess und in derUmsetzung", sagt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH."Denn wirklicher Erfolg braucht Brillanz, die erst durch Exzellenz sichtbarwird.Data Driven Consulting, Analyse & ResearchAufgrund sorgfältiger Analysen entstehen für Kunden herausragende Strategien undin der Umsetzung exzellente Ergebnisse. Mit Angeboten wie Data Driven Consultingkönnen Kunden einzelne Stakeholder maßgeschneidert ansprechen. Eine umfassendeExpertise im Bereich Analyse und Research garantiert eine treffsichereKommunikation - die Basis um Themenführer zu werden und Relevanz für eigeneThemen zu schaffen.Umfangreiche Kompetenz in Faktenkontor-GruppeZur Faktenkontor-Gruppe gehören neben den PR-Experten und Krisenberatern derFaktenkontor GmbH auch das IMWF Institut mit seiner starken Analysefähigkeit undExpertise für Künstliche Intelligenz, die Digitalagentur deep digital, die aufKunden aus dem IT-Sektor spezialisierte Münchner Agentur Akima Media GmbH sowiedie IT-Beratung TIQ Solutions und die Berliner PR-Agentur Kompaktmedien, die aufpolitische Kommunikation und Social Marketing spezialisiert ist.Faktenkontor: Berater für Unternehmens und Vertriebskommunikation sowieReputationsmanagementFaktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation sowieReputationsmanagement. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen ausFinanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- undTechnologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Mediensowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehörenKonzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zumLeistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaftder führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglieddes Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).Besuchen Sie unsere Website: http://www.faktenkontor.de .Pressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185-1 10Fax: 0 40/253 185-3 10E-Mail: mailto:Roland.Heintze@faktenkontor.dehttp://www.faktenkontor.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52884/4948690OTS: Faktenkontor