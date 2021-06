Neue Doppelspitze bei DB MOBIL - Nina Grygoriew und Adrian Pickshaus übernehmen die Chefredaktion (FOTO)

Hamburg (ots) - Wechsel an der Spitze von DB MOBIL: Nina Grygoriew und Adrian

Pickshaus übernehmen die Chefredaktion von Deutschlands reichweitenstärkstem

Reisemagazin - sie folgen auf Stephan Seiler, der ab August das Gesellschafts-

und Sportressort beim STERN leitet.



Mit den beiden profilierten und erfahrenen Journalist:innen besetzt TERRITORY

die Position aus den eigenen Reihen: Nina Grygoriew war zuvor als Executive

Creative Director bei der Agentur für Markeninhalte für verschiedene

Kundenmagazine wie das Douglas Card Magazin, Laviva , das Stadtmagazin

stadtleben und DOGS verantwortlich. Nun übernimmt sie neben dem Douglas Card

Magazin und stadtleben auch das DB MOBIL -Magazin. Zuvor war die Absolventin der

Henri-Nannen-Journalistenschule u. a. Redakteurin beim Gruner + Jahr-Frauentitel

Brigitte . Adrian Pickshaus kam 2014 zu Territory und prägte als Chefredakteur

fünf Jahre lang die Magazinfamilie der LUFTHANSA. Seit 2019 widmet er sich als

Executive Creative Director dem Pitchgeschäft und den Neuentwicklungen der

Agentur. Neben DB MOBIL wird Pickshaus auch weiterhin den MINI INSIDER , das

Kundenmagazin der BMW-Tochter MINI, betreuen. Pickshaus ist Absolvent der

Evangelischen Journalistenschule Berlin sowie der Heinrich-Heine-Universität

Düsseldorf.





Beide werden die Erfolgsgeschichte der Medienmarke DB MOBIL jetzt fortschreibenund das hohe journalistische Level des Magazins und seiner digitalen Kanäleweiter ausbauen. Adrian Pickshaus freut sich auf die neue Aufgabe: "Alsbegeisterter Bahnfahrer wird es mir eine große Freude sein, die DB MOBILweiterzuentwickeln. Diese Magazin-Legende unterhält Millionen Leserinnen undLeser und genießt eine enorme Sichtbarkeit. Zudem freue ich mich sehr auf dieDoppelspitze mit Nina. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen ein gutes Teambilden werden, um die Bahn auf ihrer Reise in eine Welt der nachhaltigenMobilität kommunikativ zu begleiten." Nina Grygoriew sagt: "Ich freue mich immerüber neue Herausforderungen, und DB MOBIL ist eine - eine sehr schöne. Auf dereinen Seite möchten Adrian und ich das Heft weiter auf dem außergewöhnlichenhohen journalistischen Niveau der letzten Jahre halten, auf der anderen Seitedie Marke in eine digitale Zukunft führen und weiterentwickeln - gemeinsam mitdem Team von TERRITORY und der Deutschen Bahn."Vom Interview mit der Kanzlerin bis hin zur legendären WM-Ausgabe: In StephanSeilers siebeneinhalbjähriger Amtszeit avancierte DB MOBIL mit 1,3 MillionenLeser:innen im Monat zum beliebtesten und reichweitenstärksten Reisemagazin inDeutschland. Mit der erfolgreichen Podcastreihe "Unterwegs mit ..." und demReiseportal dbmobil.de ist DB MOBIL schon lange kein reines Printmagazin mehr,