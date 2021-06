Hamburg/Berlin (ots) - Ob an die Haustür oder in den PaketShop - Hermes Germany

beliefert ab sofort mehr als 300.000 Berliner*innen in Schöneberg, Kreuzberg,

Prenzlauer Berg, Tiergarten, Mitte und im Regierungsviertel emissionsfrei. Die

mehr als 2,5 Millionen Sendungen pro Jahr werden per E-Transporter* oder

Lastenrad zugestellt. Auch die 79 PaketShops in den entsprechenden

Stadtteilen/Bezirken sind Teil von "Green Delivery Berlin" und werden CO2-frei

angefahren. Insgesamt liegt die Einsparung durch den großflächigen Einsatz der

nachhaltigen Fahrzeuge bei 220 Tonnen CO2 pro Jahr. Das Nachhaltigkeitskonzept

dient als Blaupause für weitere deutsche Innenstädte - wie Leipzig, Dresden und

Erfurt -, die in naher Zukunft auch emissionsfrei beliefert werden. Das Konzept

in Berlin ist somit Auftakt für eine grüne City-Logistik.



"Die Berliner Innenstadt ist nun mit Abstand das größte zusammenhängende Gebiet,

das Hermes emissionsfrei beliefert", erklärt Marco Schlüter, Chief Operations

Officer bei Hermes Germany (https://newsroom.hermesworld.com/marco-schlueter/) .

"Erstmals funktioniert das Zusammenspiel von E-Mobilität, Ladeinfrastruktur und

hybrid genutzten Mikrohubs so gut, dass wir eine Innenstadt flächendeckend

emissionsfrei beliefern können."









Das emissionsfreie Gebiet erstreckt sich über die Stadtgebiete Schöneberg,

Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Tiergarten, Mitte und das Regierungsviertel. Täglich

sind 28 Lastenräder und 14 E-Transporter im Einsatz. Ausgehend von drei mit

Ökostrom betriebenen zentralen Mikrohubs gehen die Fahrzeuge emissionsfrei auf

Tour. Diese kleinen Depots werden in Kooperation mit anderen Firmen genutzt.



"Zahlreiche Pilotprojekte mit Lastenrädern, Mikrohubs und E-Fahrzeugen und die

enge Zusammenarbeit mit den Herstellern in den vergangenen Jahren haben uns

wertvolle Erkenntnisse gebracht, die wir jetzt zusammenführen", sagt Marco

Schlüter. "Die großflächige emissionsfreie Zustellung ist kein Pilot mehr. Große

Teile der Berliner Innenstadt sind ab sofort eine CO2-freie Zone für Hermes."

Insgesamt werden durch das Konzept pro Jahr 220 Tonnen CO2 eingespart.



"Die Otto Group verfolgt schon lange eine nachhaltige CR-Strategie - so konnten

wir unsere CO2-Emissionen im Zeitraum von 2006 bis 2020 bereits um 56 Prozent

reduzieren. Unser Ziel ist es nun, bis 2030 als gesamter Konzern klimaneutral zu

sein", sagt Kay Schiebur, Konzern-Vorstand Services der Otto Group

(https://www.ottogroup.com/de/ueber-uns/management/Vorstand/Kay-Schiebur.php) . Seite 2 ► Seite 1 von 2



Auf 40 Quadratkilometern emissionsfrei unterwegsDas emissionsfreie Gebiet erstreckt sich über die Stadtgebiete Schöneberg,Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Tiergarten, Mitte und das Regierungsviertel. Täglichsind 28 Lastenräder und 14 E-Transporter im Einsatz. Ausgehend von drei mitÖkostrom betriebenen zentralen Mikrohubs gehen die Fahrzeuge emissionsfrei aufTour. Diese kleinen Depots werden in Kooperation mit anderen Firmen genutzt."Zahlreiche Pilotprojekte mit Lastenrädern, Mikrohubs und E-Fahrzeugen und dieenge Zusammenarbeit mit den Herstellern in den vergangenen Jahren haben unswertvolle Erkenntnisse gebracht, die wir jetzt zusammenführen", sagt MarcoSchlüter. "Die großflächige emissionsfreie Zustellung ist kein Pilot mehr. GroßeTeile der Berliner Innenstadt sind ab sofort eine CO2-freie Zone für Hermes."Insgesamt werden durch das Konzept pro Jahr 220 Tonnen CO2 eingespart."Die Otto Group verfolgt schon lange eine nachhaltige CR-Strategie - so konntenwir unsere CO2-Emissionen im Zeitraum von 2006 bis 2020 bereits um 56 Prozentreduzieren. Unser Ziel ist es nun, bis 2030 als gesamter Konzern klimaneutral zusein", sagt Kay Schiebur, Konzern-Vorstand Services der Otto Group(https://www.ottogroup.com/de/ueber-uns/management/Vorstand/Kay-Schiebur.php) .