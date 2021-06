Berner Group wächst in der Pandemie 2020/21, investiert kräftig und startet mit zweistelligen Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- 1,2% Umsatzplus trotz dreier Corona-Wellen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr- Bau-Sektor und Chemie wachsen überproportional- E-Commerce Umsatz steigt um rund 30%- Starker Start in die ersten Monate des neuen GeschäftsjahresDrei Corona-Wellen, drei Lockdown-Perioden und eine Bundesnotbremse können denWachstumskurs der BERNER Group im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 (1. Aprilbis 30. März) nicht stoppen. Der um Konsolidierungseffekte bereinigte Umsatzerreichte 1,061 Mrd. Euro (Vj. 1,048) und lag somit 1,2 % höher als im Vorjahr.Überproportionale Wachstumsraten gab es in den Segmenten Bau und Chemie. Dere-commerce Umsatz im Segment Omnichannel Trading legte um rund 30% auf mehr als120 Mio. EUR zu. Gleichzeitig stemmte die BERNER Group in der PandemieInvestitionsvorhaben mit einem Gesamtvolumen im hohen zweistelligenMillionenbereich in Logistik, IT und Shops. "Im April und Mai 2020 lagen wirweit hinter dem Vorjahresumsatz. Dass es uns trotzdem gelungen ist, das Jahr miteinem der höchsten Umsätze in der BERNER Historie abzuschließen, macht michdankbar und stolz. Wir haben in der Pandemie in zahlreichen Ländern sogarMarkanteile gewonnen, weil wir besser vorbereitet waren", sagt CEO ChristianBerner. Der ist auch mit dem Start in das neue Geschäftsjahr zufrieden, denn inden ersten zwei Monaten ist die Unternehmensgruppe zweistellig gewachsen."Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern haben wir ein vom Kalenderjahrabweichendes Wirtschaftsjahr. So mussten wir alle drei Corona-Wellendurchstehen. Mit einem Umsatzminus von 30% ging es im April 2020 los und auchder Mai war sehr schwach. Dann zeigte sich aber die Robustheit unsererGeschäftsmodells. Zwischen Juli und Dezember wurden die sechs bestenEinzelmonate erreicht, weil unser Außendienst und die elektronischenVerkaufskanäle sich optimal ergänzten. Im September schafften wir mit 105 Mio.Euro den höchsten Monatsumsatz in der Berner Geschichte und fünfmal lag derMonatsumsatz über 100 Mio. Euro. Das abgelaufene Geschäftsjahr war für uns somitdas Jahr der Rekorde", erinnert der CEO an das Ab und Auf der vergangenen 12Monate.Maßgeblich getrieben wurde die Umsatzentwicklung ab Mitte Mai 2020 von derNachfrage in der Bau- (+2,3%) und der Chemiesparte (+4,5%), während dieNachfrage in Automotive mit -1,9% rückläufig war. Trotz der zwischenzeitlichenTurbulenzen bei den Umsatzzahlen, hielt die Unternehmensgruppe an ihrenehrgeizigen Investitionszielen fest. So wurden millionenschwereInvestitionsvorhaben in die Europäische Logistikoffensive mit dem neuenZentrallager in Kerkrade, Lagererweiterungen in Deutschland und ein