Bonn (ots) -- Nach drei erfolgreichen Fonds und mehr als 600 Seed-Investments wird derHigh-Tech Gründerfonds (HTGF) die nächste Fondsgeneration auflegen, den HTGFIV.- Die Strukturierung ist gestartet. Der Seedfonds HTGF IV wird die Module desZukunftsfonds ergänzen und setzt den Investmentfokus weiter in den BereichenDigital Tech, Industrial Tech, Chemie und Life Sciences.- "Das Vertrauen in den HTGF ist sehr hoch. Seit 2005 investiert er in jungeTechnologie-Unternehmen in Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass wir dieseErfolgsgeschichte fortschreiben können", sagt Bundeswirtschaftsminister PeterAltmaier zur geplanten Fondsrunde.Nach dem Erfolg der ersten drei Fonds startet der High-Tech Gründerfonds (HTGF)nun mit der Vorbereitung des Fundraisings der nächsten Generation. Der HTGF wirdso seine Rolle als stabilisierender Faktor im deutschen Wagniskapitalmarktausbauen und weiter zur Verstetigung der Seedfinanzierung in Deutschlandbeitragen. Der HTGF IV soll dabei Start-ups aus den Bereichen Digital Tech,Industrial Tech sowie Chemie und Life Sciences bei der Frühfinanzierung ihrerUnternehmen begleiten. Gleichzeitig setzt der Seed-Investor als erfolgreichesPublic-Private-Partnership stark auf den Netzwerk-Gedanken: Neben derFinanzierung junger Start-ups wird auch der HTGF IV Unternehmen aus derWirtschaft mit jungen innovativen Unternehmer:innen zusammenbringen und somitden Innovationsstandort Deutschland weiter nachhaltig stärken. Der neueSeedfonds ergänzt die Module des Zukunftsfonds, den die Bundesregierung im Märzgestartet hat.Seit Bestehen investierte der HTGF in über 600 High-Tech-Start-ups und konnteüber 130 Unternehmen erfolgreich verkaufen, darunter auch ein Milliardenexit undBörsengänge. Von Beginn an waren Wirtschaftsunternehmen an den Fonds desHigh-Tech Gründerfonds beteiligt. Im Fonds III sind aktuell 33 Industriekonzerneund mittelständische Unternehmen investiert, die über ein Drittel desFondsvolumens investiert haben.Für die nun geplante Fondsgeneration haben neben Investoren der bestehendenFonds weitere mittelständische und große Unternehmen bereits ihr Interessebekundet.Bundesminister Peter Altmaier: "Start-ups sind ein wichtiger Innovations- undWirtschaftstreiber. Dazu beigetragen hat auch die hervorragende Arbeit, die derHTGF nun seit rund 16 Jahren leistet. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Wegnun weiterführen und ausbauen können. Mit dem HTGF IV investieren wir in eineneue Generation von Gründerinnen und Gründern, die mit ihren Ideen undUnternehmen einen entscheidenden Beitrag zur Innovationskraft Deutschlands undder Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen leisten."