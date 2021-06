goldinvest.de Metallis Resources fliegt 846 Linienkilometer und schaut bis zu 2 km tief Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 22.06.2021, 13:46 | 31 | 0 22.06.2021, 13:46 | Luftgestützte geophysikalische Magnetuntersuchungen soll tiefen Blick in potenzielle Lagerstätten ermöglichen Luftgestützte geophysikalische Magnetuntersuchungen soll tiefen Blick in potenzielle Lagerstätten ermöglichen Es sieht aus wie ein riesiges fliegendes Spinnennetz, das hinter einem Hubschrauber hergezogen wird. Das luftgestützte geophysikalische Vermessungssystem ZTEM kann riesige Porphyr-Kupferlagerstätten und Merkmale anderer großer Erzlagerstätten bis zu 2000 Meter unter der Oberfläche identifizieren. Metallis Resources Inc. (TSX-V: MTS; FRA: 0CVM) will in diesem Sommer durch eine grundstücksweite elektromagnetische ZTEM-Vermessung das wahre Potenzial seines 106 Quadratkilometer großen Kirkham Projekts in British Columbi testen. Das Verfahren spürt Anomalien im natürlichen Magnetfeld der Erde auf. Diese Störungen werden durch Gesteinszonen verursacht, die elektrischen Strom stärker leiten oder widerstehen als das umgebende Gestein, wie z. B. Erzlagerstätten. Die proprietäre Technologie gehört dem kanadischen Unternehmen Geotech, das in weniger als 4 Jahren über 250.000 Linienkilometer mit ZTEM geflogen hat. Kirkham befindet sich im produktiven Eskay Camp des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia, einem Gebiet, das weltweit für die in der Vergangenheit produzierenden Goldminen Eskay Creek und Snip, die KSM-Porphyr-Lagerstätten von Seabridge und die produzierende Goldmine Brucejack von Pretium bekannt ist. Fiore Aliperti, CEO von Metallis, sagte: "Dies ist ein aufregender Tag für das technische Team von Metallis, da er den Beginn unseres bisher aggressivsten Explorationsprogramms auf unserem Grundstück Kirkham markiert. Das Team hat in den letzten zwei Monaten ununterbrochen an der Entwicklung unserer Boden- und Bohrprogramme gearbeitet - eine echte Gemeinschaftsleistung aller unserer technischen Köpfe.“ Die Vermessung, die von Geotech Ltd. durchgeführt wird, umfasst insgesamt 846 Linienkilometer und soll den größten Teil des 106 Quadratkilometer großen Grundstücks abdecken. Zusätzlich wird sich diese Vermessung über eine kurze Strecke auf die angrenzenden Grundstücke von Garibaldi Resources Corp. im Norden und Eskay Mining Corp. im Osten erstrecken. Die Vermessungsdaten werden täglich zur Analyse durch den Geophysiker des Unternehmens, Dr. Jules Lajoie, übermittelt, der bei den ersten Interpretationen behilflich sein wird. ZTEM™ ist ideal für die Kartierung von tief vergrabenen, porphyrhaltigen und strukturell kontrollierten Zielen. Die vorläufigen Ergebnisse der Untersuchung werden zur weiteren Verfeinerung des Bohrprogramms 2021, das in den kommenden Wochen beginnen soll, herangezogen werden.

