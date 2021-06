Sojabohnen fallen auf 13 USD, Mais leichter

Chicago 22.06.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade haben zuletzt eine deutliche Abwärtsbewegung gezeigt. Das Wetter, der festere US-Dollar und eine schwächere Nachfrage belasten.



Am Montag wurde eine Reihe von Daten zu den Agrarfutures veröffentlicht, die starke Korrektur der Notierungen aufrecht erhalten.





Eingeleitet wurde die Korrektur vom besseren Anbauwetter. Hinzu kam eine Abschwächung der Nachfrage aus China. Nachdem das Land über Woche große Mengen Mais und Sojabohnen importierte, ist die Nachfrage nach einigen Wochen stark zurückgegangen.Dies zeigte sich auch in den am Montag veröffentlichten Daten zu den Exportverkäufen. Diese beliefen sich bei den Sojabohnen in der Woche bis zum 10. Juni auf lediglich 71.700 Tonnen. Die Exportverkäufe von Mais, ebenfalls wesentlich getrieben von China, beliefen sich auf 294.100 Tonnen, während die Exportverkäufe von Weizen bei 287.100 Tonnen lagen.Weiterhin wurde gestern mitgeteilt, dass die Exportlieferungen in der Woche bis zum 17. Juni bei Mais 1,481 Mio. Tonnen umfassten. Die Exportlieferungen der Sojabohnen betrugen 175.359 Tonnen und bei Weizen wurden 548.578 Tonnen ausgeliefert.Das USDA hat am Montag zudem den jüngsten Crop Progress Report vorgelegt. Dem Bericht zufolge wurden 65 Prozent der Mais ernte mit „gut“ und „sehr gut“ bewertet, nach 68 Prozent in der Vorwoche und 72 Prozent vor einem Jahr. Bei den Sojabohnen wurden 60 Prozent mit „gut“ und „sehr gut“ bewertet, in der Vorwoche waren es 62 Prozent.Bei Frühlingsweizen wurden lediglich 27 Prozent mit „gut“ und „sehr gut“ bewertet, vor einer Woche waren es noch 37 Prozent.In einigen Regionen der US-Anbaugebiete ist es weiterhin zu trocken, weshalb einige Marktteilnehmer wachsende Risiken für die Ernte sehen.Dezember-Mais verliert 4,25 Cents auf 5,5275 USD/Scheffel, September-Weizen verbessert sich um 4,25 Cents auf 6,6925 USD/Scheffel. Die November-Sojabohnen verlieren 14,0 Cents auf 13,0525 USD/Scheffel.