Mister Spex geht im Juli an die Börse
22.06.2021, 09:56



Weiterlesen auf 4investors.de Die Börsenpremiere von Mister Spex findet am 2. Juli statt. An diesem Tag erfolgt die Erstnotiz der Aktien im Prime Standard der Frankfurter Börse. Im Vorfeld können Anleger Aktien des IPO-Kandidaten zeichnen. Die Zeichnungsfrist läuft vom 23. Juni bis zum 30. Juni. Angeboten werden dabei rund 9,783 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Altaktionäre wollen bis zu 3,261 Millionen Aktien abgeben. Weitere 1,957 Millionen ...

