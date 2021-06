Nachhaltigkeit im Zentrum der neuen Partnerschaft von Education New Zealand und FutureLearn

WELLINGTON, Neuseeland, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Vor dem Hintergrund der sich weltweit rasch entwickelnden Online-Angebote nutzen internationale Lernende neue Möglichkeiten, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was Länder wie Neuseeland zu bieten haben.

Education New Zealand Manapou ki te Ao (ENZ) und FutureLearn haben eine neue Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen sie eine handverlesene Auswahl an Online-Kursen von mehr als 15 hochwertigen neuseeländischen Bildungsanbietern für Lernende auf der ganzen Welt bereitstellen wollen.