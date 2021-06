Drägerwerk meldet eine über den Erwartungen liegende Auftragslage und hebt die Prognose an. Man gehe nach dem Rekordjahr 2020 „nunmehr von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von nur noch zwischen -2 und -6 Prozent aus; aktuell entspräche dies einem nominalen Umsatzrückgang von rund -3 bis -7 Prozent”, so das Lübecker Unternehmen am Dienstag. Bisher wurde ein währungsbereinigter Umsatzrückgang von zwischen -7 und -11 ...