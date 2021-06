Österreich wird Partnerland der Smart Country Convention

Berlin (ots) -



- Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck besucht die Veranstaltung

- Smart Country Convention vom 26. bis 28. Oktober 2021 im hub27



Zum Amt per App und Ausweisen mit e-Card: Als einer der Vorreiter der

Digitalisierung ist Österreich in diesem Jahr offizielles Partnerland der Smart

Country Convention. Vom 26. bis 28. Oktober 2021 wird das Nachbarland auf dem

Berliner Messegelände innovative digitale Anwendungen für Verwaltungen,

öffentliche Unternehmen und die Digitalisierung von Städten, Gemeinden und

Landkreisen zeigen. Das teilen der Digitalverband Bitkom und die Messe Berlin

heute mit. Die Smart Country Convention ist die führende Veranstaltung zur

Digitalisierung des Public Sector in Deutschland. Beim E-Government Benchmark

2020 der Europäischen Kommission belegte Österreich den dritten Platz. Bei der

Nutzung von E-Government-Leistungen durch die Bevölkerung und Unternehmen liegt

das Land mit 81 Prozent 11 Prozentpunkte über dem EU-Schnitt, bei der Einführung

und Umsetzung von digitalen Verwaltungsservices mit 87 Prozent sogar 15 Prozent

darüber. "In Österreich findet der Bürgerservice schon lange online statt und

wird ganz selbstverständlich von den Menschen genutzt. Die Digitalisierung hat

die Bürokratie dort längst zu Grabe getragen", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.

"In Deutschland haben wir große Visionen vom digitalen Staat - aber noch eine

ordentliche Wegstrecke vor uns, bis Online der Standard und Offline die Ausnahme

sind."







und Wirtschaftsstandort, wird die Smart Country Convention besuchen und erklärt:

"Die Digitalisierung ist der Schlüssel für Wertschöpfung und Arbeit der Zukunft.

Daher muss sie Teil unserer DNA werden - egal ob Mensch, Unternehmen oder Staat.

Meine Vision: Ein straffer, effizienter digitaler Staat, der die Technologie der

Zukunft nutzt."



Der Botschaftsrat für Handelsangelegenheiten der österreichische Botschaft in

Berlin, Dr. Michael Scherz, fügt zur Präsenz als Partnerland hinzu: "Es ist mir

eine besonders große Freude, dass Österreich nach den vielen Monaten der

Pandemie mit der Rolle des Partnerlandes auf die Bühne der Smart Country

Convention 2021 zurückkehren wird. Österreich hat schon vor vielen Jahren

begonnen, viele Bereiche der öffentlichen Verwaltung zu digitalisieren: Dies

reicht von der e-Card oder dem elektronischen Gerichtsakt über die digitale

Steuererklärung bis zum Handyparken. Österreichische Unternehmen werden ihr

großartiges Know-how und ihre Innovationskraft auf der Smart Country Convention

2021 präsentieren."



Die Smart Country Convention bringt Vertreter aus Politik, Wirtschaft und

Kommunen zusammen. Ziel ist es, die Digitalisierung zu beschleunigen und

bürgergerecht umzusetzen. Martin Ecknig , Vorsitzender der Geschäftsführung der

Messe Berlin: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Österreich dieses Jahr wieder

ein Partnerland bei der Smart Country Convention begrüßen dürfen. Denn egal ob

Vernetzung der ländlichen Räume oder Lösungen für die Smart City - die

Digitalisierung endet nicht an einer Landesgrenze. Als Plattform für sämtliche

Themen rund um die Digitalisierung der Verwaltung und öffentliche

Daseinsvorsorge bietet die Smart Country Convention die ideale Möglichkeit, sich

auszutauschen und von den Besten zu lernen."



Die Smart Country Convention findet jährlich im Oktober auf dem Berliner

Messegelände statt. Online gibt es Informationen unter

http://www.smartcountry.berlin



Pressekontakt:



Messe Berlin GmbH

Britta Wolters

stellvertretendende Pressesprecherin

Teamleiterin und PR Managerin

E-Mail: mailto:britta.wolters@messeberlin.de



Messe Berlin GmbH

Emanuel Höger

Senior Vice President

Corporate Communication

Messe Berlin Group



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6600/4948927

OTS: Messe Berlin GmbH





Dr. Margarete Schramböck , österreichische Bundesministerin für Digitalisierungund Wirtschaftsstandort, wird die Smart Country Convention besuchen und erklärt:"Die Digitalisierung ist der Schlüssel für Wertschöpfung und Arbeit der Zukunft.Daher muss sie Teil unserer DNA werden - egal ob Mensch, Unternehmen oder Staat.Meine Vision: Ein straffer, effizienter digitaler Staat, der die Technologie derZukunft nutzt."Der Botschaftsrat für Handelsangelegenheiten der österreichische Botschaft inBerlin, Dr. Michael Scherz, fügt zur Präsenz als Partnerland hinzu: "Es ist mireine besonders große Freude, dass Österreich nach den vielen Monaten derPandemie mit der Rolle des Partnerlandes auf die Bühne der Smart CountryConvention 2021 zurückkehren wird. Österreich hat schon vor vielen Jahrenbegonnen, viele Bereiche der öffentlichen Verwaltung zu digitalisieren: Diesreicht von der e-Card oder dem elektronischen Gerichtsakt über die digitaleSteuererklärung bis zum Handyparken. Österreichische Unternehmen werden ihrgroßartiges Know-how und ihre Innovationskraft auf der Smart Country Convention2021 präsentieren."Die Smart Country Convention bringt Vertreter aus Politik, Wirtschaft undKommunen zusammen. Ziel ist es, die Digitalisierung zu beschleunigen undbürgergerecht umzusetzen. Martin Ecknig , Vorsitzender der Geschäftsführung derMesse Berlin: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Österreich dieses Jahr wiederein Partnerland bei der Smart Country Convention begrüßen dürfen. Denn egal obVernetzung der ländlichen Räume oder Lösungen für die Smart City - dieDigitalisierung endet nicht an einer Landesgrenze. Als Plattform für sämtlicheThemen rund um die Digitalisierung der Verwaltung und öffentlicheDaseinsvorsorge bietet die Smart Country Convention die ideale Möglichkeit, sichauszutauschen und von den Besten zu lernen."Die Smart Country Convention findet jährlich im Oktober auf dem BerlinerMessegelände statt. Online gibt es Informationen unterhttp://www.smartcountry.berlinPressekontakt:Messe Berlin GmbHBritta Woltersstellvertretendende PressesprecherinTeamleiterin und PR ManagerinE-Mail: mailto:britta.wolters@messeberlin.deMesse Berlin GmbHEmanuel HögerSenior Vice PresidentCorporate CommunicationMesse Berlin GroupWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6600/4948927OTS: Messe Berlin GmbH