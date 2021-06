Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wiesbaden (ots) - Die di support GmbH ist ein Softwarehersteller aus Eschbornbei Frankfurt, der sich auf Lösungen zur Produktpersonalisierung spezialisierthat. Aktuell läuft ein größerer Roll-out von Neuprodukten in die Filialen vonEinzelhändlern und Drogerieketten. Die Finanzierung des dazu nötigen WorkingCapitals wird über die A.B.S. Global Factoring AG aus Wiesbaden gesichert. Dieseinnovative Art der bankenunabhängigen Unternehmensfinanzierung ist auch fürandere Software-Unternehmen interessant.di support ist kein gewöhnlicher Softwarehersteller, sondern hat sich aufLösungen zur Produktpersonalisierung spezialisiert. Dazu richtet sich dasUnternehmen an Einzelhändler, Drogeriemärkte und E-Commerce-Unternehmen, die mitden Produkten von di support im eigenen Namen eine nahezu unbegrenzte Vielfaltan personalisierten Foto- und Druckerzeugnissen anbieten können. Das Unternehmengeht somit den Weg der Skalierung über Consumables. Dazu wurde ein für seinaußergewöhnliches Design preisgekrönter PrintCube entwickelt, an dem Liebhabervon Fotoprodukten selbst und direkt im Einzelhandel ihre Lieblingsfotosbearbeiten und ausdrucken können. Diese Lösung wird nicht nur vom Einzelhandelstark nachgefragt, der damit traffic in seine Filialen zieht. "Wir wandeln proJahr auf der ganzen Welt über 54 Mio. Aufträge und ca. 1,4 Milliarden Dateien inGlücksmomente für unsere Kunden um", sagt Ralph Naruhn, einer der Gründer undGeschäftsführer von di support. "Mit pixolo greifen wir nun 2 aktuelle Trendsauf: Die Reduzierung von Kontakten und Verweilzeiten durch Pick-up-Lösungenausgelöst durch Corona und das Bedürfnis nach Coocooning und dem Wunsch vieler,gerade auch junger Menschen, sich zu Hause gemütlich und individuelleinzurichten - und dazu gehören nun auch mal die Fotos von den Liebsten. Wirhaben aktuell bereits über 1 Mio pixolo Geschenke produziert."Innovative Ideen erfordern zeitgemäße FinanzierungMit Innovation und Disruption hat di support Erfahrung. Schließlich hat esbereits den Wandel vom analogen Film zur Digitalkamera und anschließend von derDigitalkamera zum Smartphone erfolgreich gemeistert. Um das ehrgeizige Ziel, dieGeschichte noch ein bisschen schneller zu schreiben, erreichen zu können, wurden2019 Investoren an Board geholt. Darunter die ACC Holding als Finanzinvestor zurUnterstützung des dynamischen Unternehmenswachstums und der japanischeGroßkonzern Kanematsu Corporation, wodurch vorrangig die Internationalisierungvorangetrieben werden soll. Zudem werden Synergien in den Bereichen Technologie,Einkauf, Produktion und Logistik angestrebt. Für die Finanzierung des zusätzlichbenötigten Working Capitals hat man sich bei di support frühzeitig für das