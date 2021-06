Axpo wollte dabei schnell eine sehr hohe eigene Fertigungstiefe erreichen: Die Servicemanagement-Lösung sollte nicht nur intern zum Einsatz kommen, sondern auch bei Kunden implementiert werden. Die Flexibilität des USU-Tools ermöglicht es Axpo als USU-Partner in der Schweiz, die kundenspezifischen Lösungen selbständig per Customizing anzupassen.

Nach erfolgreicher Produktivsetzung bearbeitet Axpo heute rund 3.000 Tickets pro Jahr weitgehend automatisiert und mit hoher Transparenz. Kunden sind dabei jederzeit in der Lage, den Status ihrer Tickets einzusehen und sind begeistert von der Servicequalität: Die Kundenzufriedenheit stieg um 100%. Auch Ausfälle in der Infrastruktur konnten durch ein systemgestütztes IT Change Management um 30 % reduziert werden.

„USU Service Management ist für uns zum Fundament und Motor für die weitere starke Expansion geworden. Die Skalierbarkeit der Services auf Basis der zentralen Plattform ermöglicht es uns, mit den gleichen Ressourcen deutlich mehr Kunden zu bedienen – die Nutzerzahlen steigen um rund 20 % pro Jahr“, so René Oester, CEO der Axpo WZ-Systems AG.