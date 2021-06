Vicinity Motor Corp. meldet Produktspezifikationen und beginnt mit Verkauf von vollelektrischem LKW VMC 1200 im mittleren Leistungsbereich

Erste Elektro-LKW-Lieferungen ab 1. Quartal 2022

Vancouver (British Columbia), 22. Juni 2021. Vicinity Motor Corp. (TSX-V: VMC, OTCQX: BUSXF, FRA: 6LG) („Vicinity Motor“, „VMC“ oder das „Unternehmen“) (vormals Grande West Transportation Group), ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und sauberen Dieselfahrzeugen, hat heute die Spezifikationen für den neuen VMC 1200 veröffentlicht, einen vollelektrischen LKW der Klasse 3 im mittleren Leistungsbereich.

Angetrieben von einer hochmodernen 150-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und einem elektrischen Antriebsstrang, der bis zu 150 kWh Leistung und 800 ft lbs Drehmoment liefert, weist der VMC 1200 eine Tragfähigkeit von 6.000 lbs und eine erwartete Reichweite von bis zu 150 mi mit einer einzigen Ladung auf. Der Elektro-LKW im mittleren Leistungsbereich nutzt die bewährte EV-Erfahrung von Vicinity in einem beliebten Frontlenker-Design zu einem attraktiven Preis, wodurch er sich gut für städtische Umgebungen sowie Bau- oder Lieferanwendungen eignet.

Die Standardausstattung beinhaltet Annehmlichkeiten für den Fahrer, einschließlich eines Komfortsitzes mit hoher Rückenlehne, eines schlüssellosen Zugangs, einer Klimaanlage, elektrischer Fensterheber und Türschlösser, Sitzplätze für drei Personen sowie der Möglichkeit, die Batterie für die Stromversorgung vor Ort zu nutzen, wodurch der Transport großer, lauter Generatoren nicht mehr erforderlich ist. Das Fahrzeug kann an einem Schnellladegerät der Stufe 3 in 2,5 Stunden und an einem Standard-Ladegerät der Stufe 2 in nur fünf Stunden vollständig aufgeladen werden. Eine vollständige Liste der Spezifikationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://vicinitymotorcorp.com/images/VMC1200SpecificationsFlyer.pdf.

Bild oben: Der brandneue vollelektrische LKW Vicinity 1200 der Klasse 3

„Mit unseren endgültigen Designspezifikationen kann der VMC 1200 nun von unserem soliden Netzwerk bestehender Händler in ganz Nordamerika bestellt werden“, sagte William Trainer, Founder und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. „Die Produktion der Fahrzeuge ist im Gange und die kommerziellen Lieferungen sollen im ersten Quartal 2022 beginnen. Unser Vertriebsteam führt das Vorführmodell VMC 1200 bereits in unserem Händlernetz ein und freut sich über das große Interesse daran.“