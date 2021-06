Jabil Optics stellt leistungsfähigen omnidirektionalen Sensor vor

Jabil Optics hat heute mitgeteilt, dass sie in ihrem für komplexes Optikdesign bekannten Standort in Jena aktuell einen neuartigen omnidirektionalen Sensor für Roboter- und Industrieplattformen entwickeln. Aus der Kombination von Grund auf neu entwickelten optischen Komponenten und einem innovativen aktiven Beleuchtungsansatzes ist ein revolutionärer Time-of-Flight (ToF) 3D-Sensor entstanden. Dabei ist vor allem das branchenführende Sichtfeld von 360° x 60° hervorzuheben. Das bahnbrechende Solid-State-Design ist eines von mehreren Sensorsystemen, die Jabil Optics konzipiert, um die Entwicklung kostengünstigerer autonomer mobiler Roboter und kollaborativer Roboterplattformen zu unterstützen.

„Eine der Missionen von Analog Devices besteht darin, die Revolution der autonomen mobilen Roboter zu ermöglichen. Indem wir leistungsstarke und hochdifferenzierte Signalketten anbieten, wollen wir den Graben zwischen der analogen und der digitalen Welt überbrücken“, so Donnacha O'Riordan, Director of Analog Devices, Inc (ADI). „Der omnidirektionale Sensor von Jabil Optics ist eine der innovativsten Implementierungen der ADI-TOF-Sensortechnologie, die wir jemals gesehen haben. Das weite Sichtfeld und die Tiefensensorik eröffnen gänzlich neue Möglichkeiten für die menschliche Interaktion mit Robotern.“

Marktgetriebene Innovation

Das Team von Jabil Optics optimiert die Leistung des omnidirektionalen Sensors weiter, um den Anforderungen der sich schnell verändernden Robotikbranche gerecht zu werden. „Unser Entwicklungsziel ist es, den Kunden eine optimale Sensorleistung in einer möglichst kleinen, kostengünstigen und stromsparenden Lösung zu bieten“, erklärt Ian Blasch, Senior Director of Business Development bei Jabil Optics. „Anforderungen an Datenformate, On-Sensor-Verarbeitung und Konnektivität ändern sich ständig in der sich schnell entwickelnden Robotikbranche. Unser Beta-Testprogramm für den omnidirektionalen Sensor wird es uns ermöglichen, gezieltes Feedback von Kunden und Partnern im Robotik-Ökosystem zu sammeln.“

Seit fast 20 Jahren gilt Jabil Optics bei Technologieunternehmen als führender Anbieter für modernes Optikdesign, Industrialisierung und Fertigung. Die mehr als 170 Mitarbeitenden an vier Standorten sind auf die Lösung komplexer optischer Probleme spezialisiert. Die weltweit aktiven Kunden stammen vor allem aus den Bereichen 3D-Sensorik, Augmented und Virtual Reality, Action-Kameras, Automotive, Industrie und Gesundheitswesen. Darüber hinaus profitieren die Kunden vom Know-how des Unternehmens in den Bereichen Produktdesign, Prozessentwicklung, Tests, Active Alignment (von Kasalis, ein Geschäftsbereich von Jabil), Supply Chain Management und Fertigung.

Das Beta-Entwicklungskit für den omnidirektionalen Sensor von Jabil ist ab jetzt verfügbar. Unternehmen können das Kit über den folgenden Link anfordern: Link

