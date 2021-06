Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 0,23 EUR markiert. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Anleger, die von dynaCERT nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin bieten der Anstieg einen kräftigen Nachlass für Putkäufer. Für alle dynaCERT-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

Fazit: Bei dynaCERT geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.