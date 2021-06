Der Technologiekonzern Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) hat über seine Tochtergesellschaft KS HUAYU AluTech GmbH, ein Joint-Venture-Unternehmen mit dem chinesischen Automobilzulieferer HASCO, einen Neuauftrag eines deutschen Premium-Automobilherstellers erhalten.

Bestellt wurde ein Strukturbauteil im Wert von knapp 60 MioEUR, das als Hecklängsträger mit integrierter Federbein- und Achsaufnahme in einem Fahrzeug des Premium-Herstellers eingesetzt wird. Das Bauteil wird sowohl in Modellen mit Verbrennungsmotoren als auch in Plug-Hybriden und vollelektrischen Varianten verbaut.