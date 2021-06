Und es kam operativ wieder Schwung in die Aktivitäten Plug Powers. Dann wieder ein Selbstfoul: Die Nachfrist der NASDAQ zum 14.06.2021 für die Lieferung der Q1-Zahlen wurde kommentarlos überschritten. Unsicherheit machte sich wieder breit. Im Hinterkopf: Der abermalige Bruch der Frist macht Plug Power von der „Gnade“ oder Entscheidung der NASDAQ/SEC abhängig, die über Sanktionen und eine weitere Nachfrist entscheidet. Aber am 18.06.2021 ein Lebenszeichen aus Latham. Quartalszahlen kommen am 22.06.2021 um 8:30 ET online präsentiert. Und jetzt zählt es:

Vorläufige Zahlen bestätigt – und dazu noch…

Zuerst einmal: Wie sahen die Erwartungen der Analysten aus für das Q1/2021: Umsatzerwartung (mittlere Schätzung) – 75 Mio USD (Vorjahr: 41 Mio); Ergebnis je Aktie (mittlere Schätzung) – Minus 0,08 USD (Vorjahr: – 0,12 USD).

Und welche Zahlen wurden am 10.05.2021 vorläufig mitgeteilt? Unter dem Vorbehalt der zu korrigierenden Bilanzen der Vorjahre: Plug Power erwartete „Gross Billings“ – also in Rechnung gestellte Auslieferungen/Dienstleistungen von 70 Mio USD. Wäre ein Anstieg um mehr als 60 % im Vergleich zum Q1/2020. Damit will man einen Nettoumsatz von 67 Mio USD erreichen. – ebenfalls mehr als 60 % plus im Vorjahresvergleich.

Und geliefert im Q1/2021 – BESSER als im Mai „angekündigt“!

Gross Billings betrugen 73,7 Mio USD (2020, Q1: 43 Mio USD). Und ein Umsatz von 72 Mio USD (2020, Q1: 40,8 Mio USD). Insgesamt lieferte Plug Power trotz diverser Corona-Einschränkungen 1,308 GenDrive Brennstoffzellen aus und konnte 6 H2-Infrastruktursysteme (Elektrolyse) ausliefern. Im Vorjahresquartal waren es 825 Brennstoffzellen und nur eine Infrastruktureinrichtung.

