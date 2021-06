NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt zeichnen sich am Dienstag weitere moderate Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine knappe Stunde vor dem Start 0,11 Prozent höher auf 33 913 Punkten, womit er an seine Vortageserholung nach der schwachen Vorwoche anknüpft. Der technologielastige Nasdaq 100 wird ebenfalls moderat höher erwartet.

Die US-Wirtschaft hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed von dem schweren Einbruch in der Corona-Pandemie erholt. Allerdings fallen die Fortschritte unstetig aus, heißt es in einer schriftlichen Erklärung von Zentralbankchef Jerome Powell, die am späten Montagabend veröffentlicht wurde. Das Dokument enthält Ausführungen zu einer öffentlichen Anhörung vor dem US-Parlament, die am Dienstagabend stattfinden wird.