Berlin (ots) - Kurzgutachten erörtert technisches Potenzial, Anwendungsfelder

und mögliche Kostenentwicklung / Massenmarktfähigkeit für viele innovative

Technologien bis 2030 zu erwarten / Einsatzgebiete und Rahmenbedingungen

bestimmen Wirtschaftlichkeit



Die Energiewende benötigt den Einsatz von bekannten klimafreundlichen

Technologien genauso wie Innovationen. Jede Verschärfung der Klimaziele und

Beschleunigung der Transformation verstärkt die Notwendigkeit für Innovationen.

Das im Rahmen der dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität beauftragte

Kurzgutachten Innovative Technologien des Fraunhofer-Institut für Solare

Energiesysteme ISE identifiziert eine Reihe von Technologien, die bis zum Jahr

2030 einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Treibhausgasminderungsziele

leisten können. Sie können bis dahin einen Sprung in den Massenmarkt schaffen

und sich zur Standardtechnologie entwickeln.





Innovationen können sich im Rahmen von bereits Bekanntem bewegen und etwa dieEffizienz von PV-Modulen steigern. Gleichzeitig bedarf es weiterer Innovationenoder innovativen Anwendungsfelder bestehender Technologien, um Klimaneutralitätbis 2045 oder früher zu erreichen. Das Kurzgutachten legt dar, dass Technologienwie die fahrzeugintegrierte oder die Verkehrsflächen- Photovoltaik hinsichtlichihres Reifegrades wie auch der Kostenentwicklung der Zelltechnologien so weitfortgeschritten sind, dass sie bis 2030 eingesetzt werden können. Andere wie diesogenannte Agri-Photovoltaik (Kombination von Photovoltaik undlandwirtschaftlich Nutzung der Flächen) haben ihre Anwendungstauglichkeitbewiesen, nähern sich der Wirtschaftlichkeit in großen Schritten und können beipassenden Rahmenbedingungen schnell skaliert werden. So schätzt dasKurzgutachten das technische Potenzial der Agri-Photovoltaik im Jahr 2030 aufca. zwei GW - ein spürbarer Beitrag.Für alle untersuchten Technologien lässt sich die massentaugliche Marktreife biszur Mitte, spätestens Ende der 2020er Jahre erreichen. Unsicherheiten liegen inihren Einsatzgebieten und der Kostenentwicklung. So unterliegen etwa diePhotovoltaik oder die Tiefengeothermie geographischen Beschränkungen desAnwendungspotentials, wohingegen andere Technologien wie die Großwärmepumpestärker durch die Nachfrageseite begrenzt werden.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "Klimaneutralität istein so wichtiges wie ambitioniertes Ziel. Um sie zu erreichen, müssenTreibhausgasemissionen zügig und in großen Mengen reduziert werden. Für mancheSektoren bedeutet das eine so starke Veränderung, dass wir mehr als den