Giganten der Fertigungsindustrie ersetzen zunehmend alte Dateispeicher und Backups durch Cloud-Dateispeicher und treiben so das Wachstum von Nasuni voran

Boston (ots/PRNewswire) - Zu den Kunden gehören American Standard, Morton Salt,

Movado und Western Digital



heute ein starkes Wachstum in den Märkten Industrie und Fertigung bekannt.

Cloud-Modernisierung, der Bedarf, auf Dateien von überall her zugreifen zu

können und wachsende Bedrohungen durch Lösegelderpressungen haben führende

Hersteller dazu veranlasst, die erweiterten Funktionen von Nasuni für

Dateifreigabe und Datensicherung zu nutzen. Sie profitieren nicht nur vom

Dateizugriff von überall her, vereinfachter Verwaltung, Dateiwiederherstellung

in Minuten statt Wochen und den Möglichkeiten, Dateien global synchronisieren zu

können, sie erhalten auch beträchtliche Kosteneinsparungen im Vergleich zu

älteren Dateispeicher- und Backup-Infrastrukturen.







langfristige Auswirkungen auf die globale Fertigung und die Lieferketten und sie

stimmten der Aussage zu, dass die digitale Transformation für künftigen Erfolg

entscheidend sei. Die Hersteller müssten einerseits das exponentielle Wachstum

IDC prognostiziert ein Wachstum des weltweiten Datenvolumens bis zum Jahr 2025 auf 175 Zettabyte, und dass 49 % dieser Daten in der öffentlichen Cloud liegen werden. Gemäß dem 2021 State of Manufacturing Report von Fictiv gaben 95 % der Befragten an, die Pandemie habe langfristige Auswirkungen auf die globale Fertigung und die Lieferketten und sie stimmten der Aussage zu, dass die digitale Transformation für künftigen Erfolg entscheidend sei. Die Hersteller müssten einerseits das exponentielle Wachstum der Datenmenge verkraften, gleichzeitig aber auch die Agilität gewinnen, um die