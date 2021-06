Gruner + Jahr investiert fünf Millionen Euro in den weiteren Ausbau seiner schnell wachsenden Plus-Angebote

Hamburg (ots) - Digital-Journalismus-Offensive bei Gruner + Jahr: Der Hamburger

Verlag investiert in diesem Jahr fünf Millionen Euro in den Ausbau seiner

schnell wachsenden Plus-Angebote. Die Mittel kommen den bestehenden

Plus-Angeboten von STERN, CAPITAL, GEO, STERN CRIME und 11FREUNDE zugute, dienen

aber auch dazu, bezahlpflichtige Angebote für weitere G+J-Marken aufzubauen.

Gruner + Jahr investiert dabei in den Ausbau der Redaktionen und des Datateams,

hier entstehen 2021 insgesamt mehr als ein Dutzend neue Stellen. Daneben baut

der Verlag die technologische Plattform und die Vertriebssysteme weiter aus,

über die die Bezahlangebote ausgespielt werden.



Digitale Abonnements offeriert G+J seit Herbst 2019. STERN Crime Plus etwa ist

das führende Bezahlangebot im True-Crime-Segment im deutschsprachigen Netz, GEO

Plus das erste Paid-Wissensangebot, und der kurz vor der Fußball-EM gestartete

11FREUNDE Club bildet das neue digitale Zuhause für Fußballfans.







Interesse der Leserinnen und Leser an unseren Plus-Angeboten zeigt, dass der

Markt in Bewegung ist. Das bestärkt uns darin, weiter in den digitalen

Journalismus zu investieren. Starke Marken wie STERN, CAPITAL, 11FREUNDE oder

GEO stehen für seriöse Informationen und fundierte Wissensvermittlung. Beides

ist gefragt. Mit unserer Plattformstrategie können wir flexibel auf die

Marktbedürfnisse reagieren und schnell neue Produkte launchen. Mit dem Vertrieb

unserer digitalen Angebote wächst eine neue Erlössäule für das Digitalgeschäft

von Gruner + Jahr."



