Metallis beginnt mit Explorationsprogramm 2021 mit umfassender ZTEM-Untersuchung bei Kirkham

Fiore Aliperti, CEO von Metallis, sagte: „Dies ist ein unglaublich aufregender Tag für das technische Team von Metallis, da er den Beginn unseres bis dato intensivsten Explorationsprogramms in unserem Konzessionsgebiet Kirkham darstellt. Das Team hat in den vergangenen zwei Monaten ununterbrochen an der Entwicklung unserer Boden- und Bohrprogramme gearbeitet – eine großartige Gemeinschaftsleistung all unserer technischen Fachkräfte.“ Er sagte außerdem: „Die ersten Teammitglieder sind im Lager eingetroffen und wir gehen davon aus, dass wir bald Details zum bevorstehenden Bohrprogramm bekannt geben können.“

Die Untersuchung, die von Geotech Ltd. durchgeführt wird, umfasst insgesamt 846 km Luftlinie und soll den Großteil des 106 km² großen Konzessionsgebiets abdecken. Darüber hinaus wird sich diese Untersuchung über eine kurze Strecke auf die angrenzenden Landbesitze von Garibaldi Resources Corp. im Norden bzw. Eskay Mining Corp. im Osten erstrecken (klicken Sie hier, um die Karte aufzurufen). Die Untersuchungsdaten werden täglich zur Analyse durch den Geophysiker des Unternehmens, Dr. Jules Lajoie, übermittelt, der die ersten Interpretationen unterstützen wird. ZTEM ist ideal für die Kartierung von tief verborgenen, in Porphyr enthaltenen und strukturell begrenzten Zielen. Die vorläufigen Ergebnisse der Untersuchung werden zur weiteren Verfeinerung des Bohrprogramms 2021 verwendet werden, das in den kommenden Wochen beginnen soll.