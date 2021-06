ReGen III schließt Finanzierungsrunde in Höhe von 11,5 Millionen CAD erfolgreich ab

Im Rahmen des Angebots gab das Unternehmen 9.200.000 Stammaktien zu einem Preis von 1,25 CAD pro Stammaktie (der „Angebotspreis“) und erzielte damit einen Bruttoerlös von 11,5 Millionen CAD aus. Darin enthalten ist die Ausgabe von 1.200.000 Stammaktien gemäß der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken (wie unten definiert).

Das Angebot wurde von einem Konsortium unter der Leitung von Paradigm Capital Inc. („Paradigm“) unter Einbeziehung von Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc. und Cormark Securities Inc. (gemeinsam mit Paradigm, die „Konsortialbanken“) gemäß den Bedingungen einer zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken geschlossenen Aktienübernahmevereinbarung durchgeführt.

Die Stammaktien wurden zum Vertrieb in Kanada mittels Kurzprospekts (das „Prospekt“) gemäß National Instrument 44-101 Short-Form Prospectus („NI 44-101“) qualifiziert, der in British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht wurde.

ReGen III beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Engineering, Design, Standortauswahl an der US-Golfküste („USGC“) sowie allgemeine und administrative Zwecke zu verwenden.

Eine Kopie des Wertpapierprospekts ist unter dem Unternehmensprofil von ReGen III auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar.

Greg Clarkes, Chairman und CEO von ReGen III, sagte: „Wir danken Paradigm für die Leitung der Bought Deal-Finanzierung und den Konsortialmitgliedern für ihre Unterstützung während eines äußerst erfolgreichen Angebotsprozesses. Ein weiteres Dankeschön und herzliches Willkommen geht an unsere neuen institutionellen Investoren und Privatanleger für ihr überwältigendes Vertrauen in unsere Unternehmensvision und die Unterstützung unserer Umweltziele. Wir freuen uns darauf, die Mittel sofort einzusetzen und die Zusammenarbeit mit den Konsortialbanken fortzusetzen, während wir unser USGC-Projekt vorantreiben.“