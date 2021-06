JEFFERIES belässt PERNOD RICARD auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Telefonkonferenz zum Asien-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Es habe ein zuversichtlicher Ton geherrscht für die als maßgeblicher Gewinntreiber bekannte Region, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Indien, Japan und Südostasien gebe es zwar kurzfristige Herausforderungen, in der Breite ziehe das Geschäft aber an und die Kosten seien unter strenger Kontrolle./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2021 / 07:29 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2021 / 07:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.