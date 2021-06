Notification of the acquisition of a voting rights package Nachrichtenquelle: globenewswire | 22.06.2021, 16:00 | 21 | 0 | 0 22.06.2021, 16:00 |  We would like to inform you that a notification has been received about the acquisition of a voting rights package by AB Žemaitijos Pienas. Lawyer Gintaras Keliauskas + 370 68718399

Attachment NOTIFICATION OF ACQUISITION En.



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer