NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich am Dienstag nach der Vortagesrally kein klarer Trend herausgebildet. Während die Standardwerte überwiegend etwas nachgaben, legten die Tech-Aktien zumeist ein wenig zu.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,29 Prozent auf 33 778,75 Punkte nach. Am Montag hatte sich der US-Leitindex ein gutes Stück von seiner verlustreichen Vorwoche erholt und 1,8 Prozent höher geschlossen.