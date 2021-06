Zalando, Varta, Dax – was man jetzt wissen muss!

Lieber Leser,

nach einem schwächeren DAX-Start heute, sehen wir uns mit einer höheren Volatilität konfrontiert. Nachdem wir in der letzten Woche einen schwächeren US-Markt sehen konnten, sahen wir den DAX mit einem leichten Rücksetzer und aktuell wieder in einer Seitwärtsspanne. Gerade jetzt gilt es, sich intelligent abzusichern. Dafür halten wir für unsere Leser ein breites Spektrum an Anlageprodukten bereit. In einem, wie wir sagen Sägezahnmarkt, gibt es viele Chancen für Abholertrades, mit denen wir in den letzten Wochen äußerst erfolgreich gehandelt haben. 26 Trades in Folge sind im Plus gelandet. Mehr dazu liefert Daniel im LX-S Marktgespräch. Wer mit uns zusammen erfolgreich handeln will, einfach Abo abschließen und uns im Turbo-Dienst testen.