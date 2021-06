MIAMI, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- East and West Entertainment - An diesem Wochenende hat SAMANTKA das Musikvideo zu ihrer neuesten Single „Redemption" veröffentlicht. Unter der Regie des angesehenen Regisseurs Jack Nine geht die gefühlvolle Ballade mit atemberaubenden Aufnahmen und der für SAMANTKA typischen Eleganz auf einen zauberhaften Höhenflug. Der neue melodische Song wurde in den Little River Studios in Miami gedreht und steht ganz in der Tradition der unvergesslichen Musikvideos der visionären Künstlerin, die dem Ganzen den besonderen Touch verleihen.

Sehen Sie sich das Video HIER an