Im Rahmen von 120 an der Studie teilnehmenden Müttern und ihren Säuglingen stellt die Studie die umfassendste Analyse von Folgen für Kinder dar, die von Müttern gestillt werden, die eine Behandlung mit GA erhalten. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass kein Nachweis dafür vorliegt, dass Säuglinge durch die Behandlung der Mutter mit Glatirameracetat während der Stillzeit negativ beeinflusst wurden, insbesondere im Hinblick auf Hospitalisierungen und Antibiotikabehandlungen, Entwicklungsverzögerungen oder das Wachstum in den ersten 18 Lebensmonaten. 1

Die COBRA-Studie, eine neue praxisnahe Nachweisstudie, die von Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) und dem St. Josef Hospital (Bochum, Deutschland) durchgeführt wurde, wurde heute auf dem EAN-Kongress vorgestellt und bot neue Einblicke in die Anwendung von COPAXONE (Glatirameracetat oder GA) bei stillenden Müttern mit multipler Sklerose (MS).

„Die Vorteile des Stillens sind sowohl für Mütter als auch ihren Nachwuchs von klinischer Bedeutung und umfassend belegt. Deshalb sind klinische Nachweise zur Sicherheit von krankheitsmodifizierenden Therapien (DMTs, Disease Modifying Therapies) unerlässlich, damit Mütter mit MS während ihrer Behandlung nicht mehr auf das Stillen verzichten müssen“, sagte Professorin Kerstin Hellwig, Hauptstudienprüferin und Fachärztin für Neurologie am St. Josef Hospital, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland.

„Vor dem Hintergrund der globalen COVID-19-Pandemie ist unsere Untersuchung an den 60 Kinder in der Glatirameracetat-Gruppe und 60 in einer Kontrollgruppe (Kinder von Müttern mit MS, die während der Stillzeit keine krankheitsmodifizierende Behandlung erhalten haben) ein wichtiger Beitrag zu diesem erheblichen unerfüllten medizinischen Bedarf. Es gibt historisch begrenzte Daten zur klinischen Sicherheit für Säuglinge, die von Müttern gestillt werden, die eine Behandlung für MS erhalten. Wir konnten keinen Nachweis für Verzögerungen in der Entwicklung, Probleme beim Körperwachstum oder vermehrte Krankenhauseinweisungen oder Antibiotikaverabreichungen in der Gruppe von Säuglingen aus der Glatirameracetat-Kohorte im Vergleich zur Kontrollkohorte feststellen.“