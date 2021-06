Der Nasdaq 100 hält nach wie vor alle Trümpfe in der Hand, um eine Ausbruchssituation zu kreieren.

Der Nasdaq 100 hält nach wie vor alle Trümpfe in der Hand, um eine Ausbruchssituation zu kreieren. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle nahm dieses Szenario kurzzeitig Form an, konnte im Folgenden aber (noch) nicht entscheidend vorangetrieben werden.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Ausbruchssituationen sind bekanntermaßen eine heikle Angelegenheit. Sollte die Vorstöße keine Relevanz entwickeln können und sich nicht zügig vom Ausbruchsniveau entfernen können, dann könnte es durchaus „ruppig“ werden… In Bezug auf den Nasdaq 100 gilt, dass jeder Tag oberhalb von 14.000 Punkten aus bullischer Sicht ein guter Tag ist; gilt es doch nun das Ausbruchsszenario zu manifestieren. Dass das nicht unbedingt ein Selbstläufer ist, zeigt ein Blick auf die in den USA anstehenden Termine. In erster Linie sei auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank (16.06.) verwiesen. Im weiteren Wochenverlauf stehen zudem noch diverse Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Kurzum. Der Nasdaq 100 hat es nun in der Hand! Gelingt es dem technologielastigen Index, das Aufwärtsmomentum hochzuhalten und den Ausbruch weiter zu manifestieren, dann stünde einer Ausdehnung der Bewegung auf der Oberseite nicht sonderlich viel im Weg; zumal aus charttechnischer Sicht keine limitierenden Hürden vorhanden sind. Allerdings könnte das exponierte Niveau auch zu Gewinnmitnahmen einladen. Insofern gilt es, die Unterseite nach wie vor im Auge zu behalten. Rücksetzer bleiben nun idealerweise auf 13.700 Punkten begrenzt. Unter die Zone 13.300 / 13.000 Punkte darf es hingegen nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage vonnöten werden.“

Die Sitzung der US-Notenbank brachte die Aktienmärkte im Allgemeinen und den Nasdaq 100 im Besonderen kurzzeitig außer Tritt. Die Sorge vor einer restriktiveren US-Geldpolitik initiierte zunächst Gewinnmitnahmen. In ihrer aktuellen Juni-Zinsprojektion signalisiert die US-Notenbank für das Jahr 2023 ansteigende Zinsen. Von dem aktuellen Zinsniveau nahe Null aus könnte es dann auf 0,6 Prozent gehen. In der vorherigen Zinsprojektion aus dem März sah das noch anders aus. Damals projizierte die Fed auch für das Jahr 2023 ein Zinsniveau auf dem aktuellen Stand (nahe Null). Kurzzeitig geriet der Index daraufhin unter Druck und tauchte infolgedessen noch einmal unter die 14.000er Marke ab.

Für den Nasdaq 100 begann eine heikle Phase. Um das Ausbruchsszenario zu retten, galt es, den Kontakt zum 14.000er Punktebereich nicht abreißen zu lassen. Das gelang dem Index. Wenn man so will, zeigte er in diesem Moment Comebackqualitäten, denn bereits am Tag nach der Notenbanksitzung markierte der Index im Bereich von 14.200 Punkten ein neues Verlaufshoch.

Kurzum. In den letzten Handelstagen durchlief der Nasdaq 100 eine spannende Phase. Ging es für ihn zunächst darum, nach der Notenbanksitzung den Schaden auf der Unterseite zu begrenzen, ist er mittlerweile wieder drauf und dran, Akzente auf der Oberseite zu setzen und das Ausbruchsszenario erneut ins Laufen zu bringen. Vor diesem Hintergrund muss es dem Index gelingen, sich zügig und signifikant von den 14.000 Punkten zu lösen und auf ein neues Verlaufshoch vorzustoßen… Auf der Unterseite bleibt es dabei. Rücksetzer sollten sich idealerweise oberhalb von 13.700 Punkten abspielen. Unter die Zone 13.300 / 13.000 Punkte darf es unverändert nicht gehen.