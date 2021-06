INGOLSTADT/BERLIN (dpa-AFX) - Audi-Chef Markus Duesmann will die Produktion von Benzin- und Dieselautos spätestens 2033 beenden - außer in China. Für China rechne man mit anhaltendem Bedarf über 2033 hinaus, deshalb könnte es dort weiter ein Angebot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren aus lokaler Produktion geben, teilte Audi am Dienstag in Ingolstadt mit. Über das genaue Enddatum des Verbrenners bei Audi entschieden letztlich die Kunden und die Gesetzgebung.

Duesmann sagte auf einem Forum der "Stiftung Klimaneutralität" in Berlin, Audi "wird 2025 das letzte Auto mit Verbrenner-Motor neu in den Markt bringen". Es werde "ein SUV vor allem für den amerikanischen Markt" sein und soll bis Ende 2032, Anfang 2033 verkauft werden. Ab 2026 werde Audi neue Modelle nur noch als vollelektrische Batterieautos auf den Weltmarkt bringen.