Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund vier Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 28,21 EUR liegt der Hochpunkt. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Demnach befindet sich PLUG POWER in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 32,43 EUR verläuft. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich.

Fazit: Bei PLUG POWER geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.