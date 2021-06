---------------------------------------------------------------------------

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Australien, Japan oder Kanada.



Schrobenhausen - Im Rahmen des am 21. Juni 2021 planmäßig beendeten Bezugsangebots haben die Aktionäre der BAUER Aktiengesellschaft insgesamt 7.247.715 neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten bzw. auf der Grundlage von Mehrerwerbsangeboten gezeichnet, davon 1.142.854 neue Aktien gegen Sacheinlage durch die im Hauptversammlungsbeschluss vom 31. März 2021 genannten Inferenten und 6.104.861 neue Aktien gegen Bareinlage.

Insgesamt wurden neben den ausgeübten Bezugsrechten von Aktionären noch rund 4,6 Mio. Aktien zum Überbezug angemeldet. Durch diese hohe Anzahl lag die Zuteilungsquote für den Überbezug nur bei rund 11,8 %.

Der Anteil der Doblinger Beteiligung GmbH, München, am Grundkapital der Gesellschaft und der Gesamtzahl der Stimmrechte erhöht sich im Zuge der Durchführung der Kapitalerhöhung infolge der mit der Gesellschaft vereinbarten Erwerbsverpflichtung auf 30,00 % abzüglich einer Aktie bzw. eines Stimmrechts.



Der BAUER Aktiengesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung aus der Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage damit ein Bruttoemissionserlös von rund 64,1 Mio. EUR zu. Der Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 63,3 Mio. EUR wird zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten genutzt und dient damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote. Die Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft wurden infolge der Einbringung von Forderungen im Wege der Sacheinlage durch die Inferenten um 12,0 Mio. EUR verringert und die Eigenkapitalquote hierdurch entsprechend erhöht.

"Wir sind mit dem Ergebnis der Kapitalerhöhung sehr zufrieden. Wir haben ein großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern wahrgenommen, uns in die Zukunft zu begleiten, was sich in der sehr hohen Zahl an angemeldeten Überbezügen ausgedrückt hat", so Michael Stomberg, Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. "Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Baustein der für die Zukunftsausrichtung getroffenen Maßnahmen. Sie verbessert unsere Bilanzrelationen und wir gehen nun mit einer robusten Aufstellung in die nächsten Jahre."