Xactly führt neue Integration mit Gainsight ein, um Vertriebsleitern einen unübertroffenen Einblick in die Kundenstimmung während der gesamten Sales Journey zu geben

SAN JOSE, Kalifornien, USA (ots) - Partnerschaft ermöglicht Einblicke in

intelligente Vertriebsprognosen und historische Kundenbeziehungen zur

Optimierung der Umsatzpipeline



Xactly (https://www.xactlycorp.com/de) , der führende Anbieter von

Intelligent-Revenue-Lösungen, gab heute seine neue Integration mit dem führenden

Customer-Success-Unternehmen Gainsight (https://www.gainsight.com/) bekannt. In

Kombination mit Xactly Forecasting

(https://www.xactlycorp.com/products/intelligent-sales-forecasting) - einer

einzigartigen Lösung, die durch die Automatisierung des

Verkaufsprognoseprozesses eine beispiellose Genauigkeit bietet - ermöglicht

diese Integration nicht nur einen ganzheitlichen Überblick über den Status

aktueller Konten, sondern auch ein granulares Bild von mehrstufigen

Verkaufsprognosen bis hin zum Zustand eines einzelnen Geschäfts. Jetzt, mit

einem besseren Einblick in die Stimmung der Kunden während ihrer gesamten

Customer Journey, können sowohl Xactly - als auch Gainsight-Kunden alle Phasen

des Verkaufszyklus optimieren und so belastbarere, profitablere und

berechenbarere Umsatzmotoren schaffen.







Unternehmensleistung zu steigern, während sie gleichzeitig versuchen, sich in

einer volatilen Wirtschaft zurechtzufinden. Tatsächlich glauben 93 % der

Unternehmen, dass ihre bestehenden Umsatzmodelle nicht mit den sich ständig

ändernden Marktbedingungen Schritt halten können (https://www.accenture.com/us-e

n/insights/strategy/coronavirus-intelligent-enterprise-resiliency) , und die

Hälfte der heutigen Vertriebsleiter gibt an, dass es heute schwieriger denn je (

https://www.xactlycorp.com/resources/guides/state-global-enterprise-sales-perfor

mance-2021) ist, Buchungen zu prognostizieren. Um diese Bedenken zu zerstreuen

und Kunden dabei zu unterstützen, ihre Umsatzströme zukunftssicher zu machen,

hat Xactly Mitte 2020 seine Forecasting-Lösung auf den Markt gebracht, die

fortschrittliche künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt, um den

historisch unzuverlässigen Prozess der Umsatzprognose zu automatisieren und zu

systematisieren und so die Genauigkeit der Prognosezahlen zu erhöhen.



Die Plattform von Gainsight unterstützt Kundenerfolgs-, Post-Sales- und

Produktteams, indem sie einen Überblick über den Zustand bestehender Konten

gibt, um einen kontinuierlichen Wert zu liefern und die Net-Dollar-Retention

(NDR) zu erhöhen. Durch die Zusammenführung von Daten aus zwei zentralen

Umsatzströmen - neue Geschäftskontakte und bestehende Kundenbeziehungen - in

einer Lösung bietet diese Integration einen beispiellosen Überblick über die Seite 2 ► Seite 1 von 3



Die Umsatzverantwortlichen von heute stehen unter dem immensen Druck, dieUnternehmensleistung zu steigern, während sie gleichzeitig versuchen, sich ineiner volatilen Wirtschaft zurechtzufinden. Tatsächlich glauben 93 % derUnternehmen, dass ihre bestehenden Umsatzmodelle nicht mit den sich ständigändernden Marktbedingungen Schritt halten können (https://www.accenture.com/us-en/insights/strategy/coronavirus-intelligent-enterprise-resiliency) , und dieHälfte der heutigen Vertriebsleiter gibt an, dass es heute schwieriger denn je (https://www.xactlycorp.com/resources/guides/state-global-enterprise-sales-performance-2021) ist, Buchungen zu prognostizieren. Um diese Bedenken zu zerstreuenund Kunden dabei zu unterstützen, ihre Umsatzströme zukunftssicher zu machen,hat Xactly Mitte 2020 seine Forecasting-Lösung auf den Markt gebracht, diefortschrittliche künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt, um denhistorisch unzuverlässigen Prozess der Umsatzprognose zu automatisieren und zusystematisieren und so die Genauigkeit der Prognosezahlen zu erhöhen.Die Plattform von Gainsight unterstützt Kundenerfolgs-, Post-Sales- undProduktteams, indem sie einen Überblick über den Zustand bestehender Kontengibt, um einen kontinuierlichen Wert zu liefern und die Net-Dollar-Retention(NDR) zu erhöhen. Durch die Zusammenführung von Daten aus zwei zentralenUmsatzströmen - neue Geschäftskontakte und bestehende Kundenbeziehungen - ineiner Lösung bietet diese Integration einen beispiellosen Überblick über die